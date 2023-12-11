Тайвань вступил в финальную фазу выборов «между миром и войной» Как их исход скажется на потенциальном конфликте с Китаем

11 декабря на Тайване прошла жеребьевка мест в бюллетене президентских выборов, которые назначены на январь. Победа кандидата от правящей партии может обернуться конфликтом с Китаем, приход к власти оппозиции — примирением с КНР

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11 декабря в ЦИК Тайваня прошла жеребьевка по определению мест партий и, соответственно, кандидатов от них в избирательном бюллетене всеобщих, в том числе президентских, выборов, которые пройдут в Китайской Республике через месяц. Первое место вытянула оппозиционная Тайваньская народная партия (ТНП), на втором месте будет правящая Демократическая прогрессивная партия (ДПП), на третьем — Гоминьдан, вторая крупнейшая оппозиционная сила.

Победа ДПП, выступающей за независимость Тайваня и сближение с США, или же одной из двух оппозиционных партий, предлагающих укрепить отношения с Китаем, окажет значительное влияние на ситуацию в регионе и перспективу вооруженного конфликта в нем.

Кто претендует на пост президента Тайваня

Всеобщие выборы на острове назначены на 13 января. В этот день тайваньцы выберут не только следующих президента и вице-президента, но и 113 членов Законодательного юаня — однопалатного парламента страны.

Президент и вице-президент Тайваня избираются прямым голосованием на четырехлетний срок и могут быть переизбраны еще один раз. У действующего президента страны, Цай Инвэнь, истекает второй срок, поэтому от правящей ДПП баллотируется 64-летний Лай Циндэ, ныне вице-президент. Он уже выдвигался в президенты в 2019 году, однако на праймериз уступил Цай и в итоге принял предложение идти на выборы ее «вторым номером». Лай занимает более жесткую, чем Цай, позицию по вопросу независимости Тайваня, и не исключено, что его избрание — а значит, и третья подряд победа сепаратистской ДПП — лишь обострит противостояние с Пекином. В качестве вице-президента от правящей партии баллотируется глава тайваньского представительства в США Сьяу Бикхим, что также сигнализирует о курсе ДПП на дальнейшее сближение с США.

Две крупнейшие оппозиционные партии — Гоминьдан и ТНП, учрежденная в 2019 году, — планировали объединиться на выборах, но так и не смогли договориться о распределении постов в дуумвирате. Их переговоры, прошедшие в период регистрации кандидатов в присутствии десятков журналистов, превратились в перебранку и закончились полным провалом. В итоге каждая из партий выдвинула собственного кандидата.

От Гоминьдана на выборы идет 66-летний Хоу Юи, мэр Нового Тайбэя (самый густонаселенный город острова, входит в столичную агломерацию). От ТНП баллотируется ее основатель и мэр Тайбэя 64-летний Кэ Вэньчжэ. Хотя оба кандидата выступают против воссоединения с материком, их позиция более сдержанная, чем у ДПП. Хоу выступает за диалог с Пекином и называет голос за себя «голосом за мир». Кэ, в свою очередь, позиционирует себя как «золотую середину» между правящей партией и Гоминьданом, отмечает The Guardian. Победа одного из оппозиционных кандидатов может запустить процесс нормализации двусторонних отношений между Пекином и Тайбэем и снизить вероятность вооруженного конфликта.

В президенты также планировал баллотироваться 73-летний Терри Гоу, глава Foxconn, крупнейшей компании Тайваня, которая является ключевым поставщиком Apple. Однако в ноябре миллиардер передумал и снял свою кандидатуру.

Как Китай может отреагировать на итоги выборов

В последних опросах общественного мнения лидирует кандидат от правящей партии: Лая поддержали 34% респондентов, Хоу — 31%, а Кэ — 23%.

За ходом предвыборной кампании внимательно следят в Пекине, который считает воссоединение с Тайванем одним из наиболее важных шагов на пути к «возрождению китайской нации» к 2049 году. Канцелярия по делам Тайваня при Госсовете КНР окрестила январское голосование выборами между «миром и войной, процветанием и упадком». Представитель ведомства выразил надежду, что «тайваньские соотечественники» выступят против политики по обретению островом независимости и пойдут по пути «поддержания мира и стабильности по обе стороны Тайваньского пролива».

После поражения в гражданской войне в 1949 году правительство Гоминьдана перебралось с материкового Китая на Тайвань, но продолжало настаивать на том, что является единственной легитимной властью в стране. Вплоть до 1970-х годов подобного мнения придерживалась значительная часть международного сообщества: представительство в ООН было у Гоминьдана, и большинство стран не признавали коммунистическое правительство в Пекине. Однако в 1971 году Тайбэй утратил место в ООН, а со временем и дипломатическую поддержку — сейчас его суверенитет признают лишь 12 государств Латинской Америки и Океании. Пекин считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, в то время как Тайбэй отвергает модель «Одна страна — две системы», предложенную КНР. «Белая книга», в которой изложена национальная оборонная стратегия КНР, не исключает силового решения тайваньского вопроса в случае безуспешности мирных усилий, направленных на воссоединение. Оно может быть принято при возможном вмешательстве внешних сил и тех, кто поддерживает независимость островного государства. В феврале 2023 года глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что, по имеющимся у США данным, Си Цзиньпин поручил армии подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году.

Несмотря на то что часть наблюдателей расценивают Цай Инвэнь как сдержанного политика, в годы ее президентства отношения между двумя странами ухудшились. Высшей точкой напряжения стал визит на Тайвань спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в августе 2022 года, в ответ на который Китай провел масштабные военно-морские учения у острова. С тех пор маневры Народно-освободительной армии Китая (НОАК) проходят в проливе регулярно: 11 декабря через воды Тайваньского пролива вновь прошла китайская авианосная ударная группа во главе с авианосцем «Шаньдун».

На фоне растущей напряженности в отношениях с материковым Китаем администрация Цай последовательно увеличивала военные расходы. Оборонный бюджет Китайской Республики на 2024 год может стать рекордным и составить $19 млрд (или 2,5% от ВВП). Однако этого увеличения будет недостаточно: китайские оборонные расходы более чем на порядок выше — $224 млрд, отмечает американский Совет по международным отношениям (Council on Foreign Relations, CFR).

Почему в Вашингтоне пристально следят за выборами

Исход выборов на Тайване определит и вектор развития китайско-американских отношений. На ноябрьской встрече с Джо Байденом в Сан-Франциско Си Цзиньпин подчеркнул, что вопрос Тайваня — наиболее важный и наиболее чувствительный в двусторонних отношениях. «Американская сторона должна предпринять реальные действия, чтобы выполнить свое обязательство не поддерживать «независимость Тайваня», прекратить вооружение Тайваня и поддержать мирное воссоединение Китая. Китай осуществит воссоединение, и это невозможно остановить», — говорилось в итоговом заявлении китайского МИДа.

Несмотря на формальную приверженность Вашингтона «принципу одного Китая», Байден неоднократно заявлял о готовности защитить Тайвань в случае нападения Китая. Вашингтон последовательно наращивает свои военные поставки на остров — их совокупный объем уже превысил $14 млрд. А в августе для оформления очередной партии военной помощи размером $80 млн была задействована программа Госдепартамента, которая обычно используется для суверенных государств и финансируется из бюджета.

При этом, как отмечает американский Научно-исследовательский институт внешней политики (Foreign Policy Research Institute, FPRI), администрация США уже глубоко вовлечена в два конфликта — на Ближнем Востоке и на Украине. Это порождает сомнения и в Тайбэе, и в самом Вашингтоне в способности оказать значимую помощь Тайваню в случае нападения.

Поэтому администрация Байдена предпочла бы видеть на посту президента Тайваня политика, который одновременно избегал бы как действий, способных спровоцировать Китай на нападение, так и, напротив, политических шагов по сближению с Пекином, отмечают аналитики FPRI. И дело не только в правах человека и демократии — Тайвань является опорной базой для контроля над морскими путями, важными с точки зрения международной торговли и безопасности, и США не заинтересованы в том, чтобы его осуществлял Пекин.

Как конфликт вокруг Тайваня может повлиять на всю Азию

Перспективы вооруженного конфликта на Тайване вызывают серьезную тревогу и у Японии, ключевого американского союзника в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Южная префектура Окинава, где находится свыше 30 военных баз США и порядка 30 тыс. американских военнослужащих, примерно в 700 км от Тайваня. В случае эскалации в Тайваньском проливе США могут направить на помощь Тайбэю эти силы, но их задействование будет невозможно без логистической и иной поддержки местных властей. В Токио опасаются, что в ответ Китай может нанести удар по американским военным объектам на Окинаве, втянув тем самым Японию в конфликт.

НОАК неоднократно проводила учения вблизи архипелага, а в декабре 2022 года китайский авианосец «Ляонин» проследовал между островами Окинава (главный остров одноименной префектуры) и Миякодзима. Foreign Policy отмечает, что решение Пекина направить свой флот мимо побережья, где расположены военные базы США, может сигнализировать о его подготовке к противостоянию с американо-японским военным альянсом.

В июне 2023 года — впервые с момента прихода к власти — Си Цзиньпин коснулся вопроса суверенитета Японии над Окинавой (на островах с XV века находилось независимое королевство Рюкю, но в 1879 году его аннексировала Японская империя). Во время совещания по спорным с Японией островам Сэнкаку (Дяоюйдао) китайский лидер упомянул «глубокие» исторические связи между Китаем и Рюкю, и его заявление было опубликовано на первой полосе главной китайской ежедневной газеты «Жэньминь жибао».

Таким образом Китай предостерег Японию, полагает японское издание Yomiuri Shimbun: если та будет слишком вмешиваться в тайваньский вопрос, который китайское правительство считает своим внутренним делом, то и Пекин может снова поднять вопрос о статусе Окинавы. И это при наличии притязаний КНР на острова Сэнкаку (Дяоюйдао): в своем недавнем интервью агентству Kyodo бывший вице-президент Академии военных наук НОАК генерал-лейтенант Хэ Лэй заявил, что Пекин готов к войне с Японией за спорные территории, которые считает частью провинции Тайвань.

Потенциальный конфликт в Тайваньском проливе также может обострить противоречия между Китаем и другими его соседями по региону — Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами. Все они претендуют на архипелаг Спратли и Парасельские острова в Южно-Китайском море — не столько на сами небольшие островки и скалы, сколько на воды и месторождения вокруг них, богатые нефтью и газом и находящиеся на пересечении ключевых морских путей. Чжоу Бо, бывший полковник НОАК и старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии при университете Цинхуа, и вовсе предупреждает: война между КНР и США может разгореться не из-за притязаний Пекина на Тайвань, а из-за растущего американского военного присутствия в Южно-Китайском море.