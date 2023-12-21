NYT узнал о требовании 16 штатов США не допустить Трампа к выборам

NYT: еще в 16 штатах США подали иски с требованием не допустить Трампа к выборам

Еще в 16 штатах США, помимо Колорадо, потребовали не допустить Дональда Трампа к выборам, указав на то, что он, занимая государственную должность, был связан с беспорядками в Капитолии в 2021 году

Дональд Трамп (Фото: Scott Olson / Getty Images)

Помимо американского штата Колорадо, еще 16 штатов США подали иски с требованием не допустить экс-президента Дональда Трампа к президентским выборам в 2024 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.

В судебных исках утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность президента США в соответствии с 14 поправкой к Конституции страны, так как он участвовал в мятеже и был связан с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года.

Согласно 14-й поправке, «ни одно лицо не может занимать <...> какую-либо должность, гражданскую или военную, учрежденную Соединенными Штатами или каким-либо штатом, если оно в качестве члена конгресса или должностного лица Соединенных Штатов <...> ранее приняв присягу о том, что будет поддерживать Конституцию США, впоследствии участвовало в мятеже или восстании против США либо оказывало помощь или поддержку их врагам. При этом конгресс может двумя третями голосов каждой из палат устранить такое ограничение.

Четыре иска — в Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине — были поданы в суды штатов. Одиннадцать судебных исков — на Аляске, в Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге — были поданы в федеральные окружные суды.

Дела в двух из этих штатов, Аризоне и Мичигане, были первоначально отклонены судом низшей инстанции, но были обжалованы. Еще один иск также был подан в штате Мэн.

Ожидается, что в штате Мэн в ближайшие дни госсекретарь штата (отвечает в том числе за судебные документы) вынесет решение по оспариванию права Трампа участвовать в выборах. Процесс в данном штате отличается от других: положение в законодательстве штата позволяет жителям оспаривать право на участие в голосовании, и государственный секретарь штата первым заслушивает возражение. Затем любая из сторон может обжаловать это решение в вышестоящем суде штата.

Суд в Колорадо 20 декабря постановил, что Трамп не имеет право участвовать в праймериз на территории штата, это первое подобное решение. Аналогичные иски группы избирателей рассматривались в Миннесоте и Нью-Гэмпшире, но их отклонили.

Трамп заявил, что 14-я поправка «не имеет никакого законного основания и отношения к грядущим выборам», а является трюком «радикальных левых коммунистов, марксистов и фашистов». Экс-президент намерен обжаловать решение суда штата в Верховном суде.