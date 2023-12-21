NYT узнал о требовании 16 штатов США не допустить Трампа к выборам
Помимо американского штата Колорадо, еще 16 штатов США подали иски с требованием не допустить экс-президента Дональда Трампа к президентским выборам в 2024 году. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare.
В судебных исках утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность президента США в соответствии с 14 поправкой к Конституции страны, так как он участвовал в мятеже и был связан с беспорядками в Капитолии 6 января 2021 года.
Согласно 14-й поправке, «ни одно лицо не может занимать <...> какую-либо должность, гражданскую или военную, учрежденную Соединенными Штатами или каким-либо штатом, если оно в качестве члена конгресса или должностного лица Соединенных Штатов <...> ранее приняв присягу о том, что будет поддерживать Конституцию США, впоследствии участвовало в мятеже или восстании против США либо оказывало помощь или поддержку их врагам.
При этом конгресс может двумя третями голосов каждой из палат устранить такое ограничение.
Четыре иска — в Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине — были поданы в суды штатов. Одиннадцать судебных исков — на Аляске, в Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге — были поданы в федеральные окружные суды.
Дела в двух из этих штатов, Аризоне и Мичигане, были первоначально отклонены судом низшей инстанции, но были обжалованы. Еще один иск также был подан в штате Мэн.
Ожидается, что в штате Мэн в ближайшие дни госсекретарь штата (отвечает в том числе за судебные документы) вынесет решение по оспариванию права Трампа участвовать в выборах. Процесс в данном штате отличается от других: положение в законодательстве штата позволяет жителям оспаривать право на участие в голосовании, и государственный секретарь штата первым заслушивает возражение. Затем любая из сторон может обжаловать это решение в вышестоящем суде штата.
Суд в Колорадо 20 декабря постановил, что Трамп не имеет право участвовать в праймериз на территории штата, это первое подобное решение. Аналогичные иски группы избирателей рассматривались в Миннесоте и Нью-Гэмпшире, но их отклонили.
Трамп заявил, что 14-я поправка «не имеет никакого законного основания и отношения к грядущим выборам», а является трюком «радикальных левых коммунистов, марксистов и фашистов». Экс-президент намерен обжаловать решение суда штата в Верховном суде.
Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В ходе протестов погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.
Трампу в США предъявлены обвинения по делам, связанным с попытками отменить результаты выборов 2020 года и нападением на Капитолий в январе 2021 года, он не признает вину.
Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.
Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут
Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.
ВТБ. Всё получится