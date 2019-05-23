Партия премьер-министра Индии улучшила результаты по итогам выборов

Националистическая «Бхаратия джаната парти» во главе с Нарендрой Моди вопреки прогнозам увеличит свое представительство в парламенте. Ее успех обещает сохранение и развитие связей с Россией, указывают эксперты

Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Правящий «Национальный демократический альянс» (НДА) во главе с «Бхаратия джаната парти», по предварительным данным, cможет занять 343 из 542 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента). По итогам выборов 2014 года НДА занимал 336 мест.

«Бхаратия джаната парти», лидером которой является премьер-министр Нарендра Моди, может расcчитывать на 299 мест, что дает ей возможность сформировать правительство в одиночку. Для формирования правящего кабинета нужно большинство мест в парламенте — по меньшей мере 272 депутатских мандата. После выборов 2014 года у партии Моди было в парламенте 282 депутата.

Основной соперник НДА — оппозиционный «Объединенный прогрессивный альянс», лидером которого является старейшая политическая партия страны «Индийский национальный конгресс» (ИНК), займет не меньше 83 мест. Оппозиция по итогам этих выборов получит больше мандатов, чем по итогам предыдущих (55 мест). Однако результат альянса признан провальным. «Мы не ожидали этого поражения», — заявил представитель «Индийского национального конгресса» Джавир Шергиль Би-Би-Си. Лидером ИНК на этих выборах был внук экс-премьера Индиры Ганди Рахул Ганди.

Лидер «Бхаратия джаната парти», премьер-министр страны с 2014 года, результатом доволен. «Индия снова победила», — написал Моди в Twitter.