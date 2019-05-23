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Политика ,  
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Партия премьер-министра Индии улучшила результаты по итогам выборов
Националистическая «Бхаратия джаната парти» во главе с Нарендрой Моди вопреки прогнозам увеличит свое представительство в парламенте. Ее успех обещает сохранение и развитие связей с Россией, указывают эксперты
Фото: Dhiraj Singh / Bloomberg

Правящий «Национальный демократический альянс» (НДА) во главе с «Бхаратия джаната парти», по предварительным данным, cможет занять 343 из 542 мест в Лок сабхе (нижней палате парламента). По итогам выборов 2014 года НДА занимал 336 мест.

«Бхаратия джаната парти», лидером которой является премьер-министр Нарендра Моди, может расcчитывать на 299 мест, что дает ей возможность сформировать правительство в одиночку. Для формирования правящего кабинета нужно большинство мест в парламенте — по меньшей мере 272 депутатских мандата. После выборов 2014 года у партии Моди было в парламенте 282 депутата.

Основной соперник НДА — оппозиционный «Объединенный прогрессивный альянс», лидером которого является старейшая политическая партия страны «Индийский национальный конгресс» (ИНК), займет не меньше 83 мест. Оппозиция по итогам этих выборов получит больше мандатов, чем по итогам предыдущих (55 мест). Однако результат альянса признан провальным. «Мы не ожидали этого поражения», — заявил представитель «Индийского национального конгресса» Джавир Шергиль Би-Би-Си. Лидером ИНК на этих выборах был внук экс-премьера Индиры Ганди Рахул Ганди.

Лидер «Бхаратия джаната парти», премьер-министр страны с 2014 года, результатом доволен. «Индия снова победила», — написал Моди в Twitter.

Выборы в Индии — самые массовые в мире: в республике правом голосовать обладают 900 млн человек. Выборы проходили в семь этапов, первый состоялся 11 апреля, а последний — 19 мая.

Уверенную победу партии Моди не прогнозировали, считалось, что из-за неудачной реформы по обмену рупий и недавнего обострения отношений с Пакистаном ему не удастся без потерь пройти через выборы, рассказал РБК эксперт Российского совета по международным делам Алексей Куприянов. Однако в итоге Моди может не искать новых партнеров для коалиции. По мнению эксперта, основную роль в победе партии Моди сыграл электорат в глубинке, которому нравится и то, что премьер говорит с ними на одном языке (хинди), и его простые и понятные обещания, многие из которых, как показали предыдущие пять лет, он исполняет, в частности в стране активно строится транспортная инфраструктура. Куприянов отмечает, что партия Моди победила во всех регионах, а не только в традиционно поддерживающих ее северных провинциях.

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«Результат выборов в Индии — отличная новость для российско-индийский отношений, хорошая возможность для развития отношений», — прокомментировал результаты голосования для РБК посол Индии в России Бала Венкатеш Варма. У российского президента Владимира Путина и премьера Моди превосходные отношения, которые могут стать еще теснее в следующие пять лет, считает посол.

Сохранение Моди у власти — гарантия стабильности для отношений с Россией и спокойствия в Евразии, утверждает Куприянов. Моди — комфортный, предсказуемый и сильный лидер, что, как и сохранение у власти в Китае Си Цзиньпина, создает основы для баланса в регионе.

Автор: Полина Химшиашвили
Теги: Индия, Нарендра Моди, Выборы, Владимир Путин
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