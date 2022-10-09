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Кремль анонсировал заседание Совбеза

Песков: Путин 10 октября проведет заседание Совета безопасности
Президент Владимир Путин 10 октября проведет заседание Совета безопасности. В Кремле не уточнили, будут ли на нем обсуждать взрыв на Крымском мосту. По инциденту создана правительственная комиссия
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин 10 октября проведет совещание с членами Совбеза, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«По темам сориентируем после того, как президент выступит», — сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет заседание Совбеза и будет ли затрагиваться ситуация вокруг Крымского моста.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета. Движение машин и поездов по мосту было приостановлено.

К вечеру оно возобновилось, железнодорожное сообщение восстановилось полностью, к 19:00 9 октября ожидается запуск пригородных поездов. До особого распоряжения по мосту разрешен проезд только легковым автомобилям, для автобусов и грузовиков запустили паромы.

После инцидента Путин поручил создать правительственную комиссию и усилить меры защиты моста.

Глава крымского парламента Владимир Константинов обвинил в произошедшем на мосту «украинских вандалов». The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника писала, что взрыв устроили спецслужбы Украины. До этого Киев не раз называл Крымский мост ключевой целью атак.

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После взрыва советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал у себя в «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Киева свидетельствующей о «террористической сущности» украинских властей.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал атаку на Крымский мост, заявив, что за ней, вероятно, стоят «украинские подразделения специального назначения». «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — сказал он. На его заявления Захарова ответила: «Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы».

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