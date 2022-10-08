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МИД заявил о «террористической сущности» Киева после взрыва в Крыму

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

Реакция властей Украины на взрыв и пожар на Крымском мосту, который является объектом гражданской инфраструктуры, это признак их «террористической сущности», написала в телеграм-канале представитель российского МИДа Мария Захарова.

Утром 8 октября на Крымском мосту подорвали грузовик, взрыв вызвал возгорание семи топливных цистерн и обрушение двух автомобильных пролетов.

Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк затем оценил ситуацию фразой «Крым. Мост. Начало», указав, что «все украденное» следует вернуть Киеву. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала переделанное стихотворение поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает». 

Материал дополняется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Крымский мост Мария Захарова МИД Украина Михаил Подоляк
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