В очереди на паром в Крыму скопилось около 250 фур

У Керченской переправы очереди на паром до Кубани ждут около 250 большегрузов, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Первым рейсом паром перевезет 16 грузовиков и пассажирских автобусов

Фото: ТАСС

В очереди на паром до материковой части России скопилось около 250 большегрузов, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

«Отправка осуществляется планово. Сейчас на территории [бывшего аэропорта, выделенной под погрузку на паром] остаются около 250 большегрузов», — написал он, отметив, что за сутки там разместили 300 машин.

Брусаков рассказал, что паром «Лаврентий» первым рейсом перевезет 16 большегрузов и пассажирских автобусов. К запуску готовятся паромы «Мрия» и «Ейск», последний предназначен для перевозки малотоннажного транспорта. Также небольшие грузовики перевозит паром «Керченский-2», который к утру совершил уже три рейса, перевезя из Крыма и обратно 39 машин.

Паромную переправу открыли после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. К вечеру движение по мосту начали возобновлять.

В Крыму ответственность за взрыв возложили на Украину. СК завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. Киев официально не подтверждал причастность к случившемуся. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельством их «террористической сущности».