Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Кремль анонсировал заседание Совбеза Политика, 15:30
Проезд по Крымскому мосту разрешили только для легковых автомобилей Общество, 15:06
Работать с 13 лет: все «за» и «против» Партнерский проект, 15:02
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 14:55
Минобороны сообщило об отражении наступления ВСУ на четырех направлениях Политика, 14:54
В очереди на паром в Крыму скопилось около 250 фур Общество, 14:48
АТОР заявила, что отмена туров в Крым не превышает 25% Общество, 14:46
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Путин и Жапаров договорились о встрече в Астане Политика, 14:39
Украина попала в одну группу с Англией и Италией в квалификации Евро-2024 Спорт, 14:26
Песков назвал решение ОПЕК+ снизить добычу нефти победой здравого смысла Политика, 14:21
Силы ДНР взяли под контроль опорный пункт ВСУ в районе Первомайского Политика, 14:16
Почему штраф за отсутствие ОСАГО должен быть равен цене полиса Партнерский проект, 14:11
Гендиректор «Спартака» сообщил о планах продлить контракт с Селиховым Спорт, 14:02
В Петербурге по улице провезли часть атомной подводной лодки. Видео Общество, 13:46
Взрыв на Крымском мосту ,  
0 

В очереди на паром в Крыму скопилось около 250 фур

У Керченской переправы очереди на паром до Кубани ждут около 250 большегрузов, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков. Первым рейсом паром перевезет 16 грузовиков и пассажирских автобусов
Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В очереди на паром до материковой части России скопилось около 250 большегрузов, сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков в своем телеграм-канале.

«Отправка осуществляется планово. Сейчас на территории [бывшего аэропорта, выделенной под погрузку на паром] остаются около 250 большегрузов», — написал он, отметив, что за сутки там разместили 300 машин.

Брусаков рассказал, что паром «Лаврентий» первым рейсом перевезет 16 большегрузов и пассажирских автобусов. К запуску готовятся паромы «Мрия» и «Ейск», последний предназначен для перевозки малотоннажного транспорта. Также небольшие грузовики перевозит паром «Керченский-2», который к утру совершил уже три рейса, перевезя из Крыма и обратно 39 машин.

Паромную переправу открыли после повреждения Крымского моста 8 октября. На мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава.

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань». Автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. К вечеру движение по мосту начали возобновлять.

В Крыму ответственность за взрыв возложили на Украину. СК завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. Киев официально не подтверждал причастность к случившемуся. В то же время советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельством их «террористической сущности».

Читайте на РБК Pro
Фото: Jamie McCarthy / Getty Images В 50 лет выглядит на 30: в чем секрет молодости Джареда Лето Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном Арендатор не хочет выселяться. Что предпринять собственнику Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего» Фото: Shutterstock «Стресслаксация»: почему отдых не помогает снять тревогу — Fast Company Фото: China Photos / Getty Images В Китае — кризис недвижимости и «плохих» долгов. Что будет с рынком акций Фото: Dan Kitwood / Getty Images Credit Suisse может рухнуть. Будет ли это началом нового мирового кризиса В какой стране рецессия начнется раньше и будет тяжелее: мнения экспертов

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Керченская переправа паром Крым
Материалы по теме
Паром для большегрузов начнет работу в Керченском проливе с 9 октября
Общество
Паром в Крыму за ночь перевез 39 грузовиков
Общество
Минтранс заявил о стабильной работе Керченской паромной переправы в Крыму
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter