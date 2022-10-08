Мишустин по поручению Путина создал комиссию по Крымскому мосту

По поручению Путина в правительстве сформировали комиссию, в нее вошли представители ФСБ, МВД, МЧС и других ведомств. НАК заявил о подрыве грузовика, обрушены два пролета автомобильной части моста

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Правительственную комиссию после подрыва на Крымском мосту возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Об этом говорится в сообщении правительства России, поступившем в РБК.

«В состав комиссии также вошли представители Минтранса, МЧС, Минстроя, Росморречфлота, Росавтодора, Росжилдора, Росгвардии, МВД и ФСБ, главы Краснодарского края и Республики Крым», — говорится в сообщении.

Ранее создать правительственную комиссию поручил президент России Владимир Путин. О произошедшем ему доложили глава правительства Михаил Мишустин, главы МЧС и Минтранса Александр Куренков и Виталий Савельев, а также руководители силовых ведомств. В Кремле при этом указали, что сроки восстановления Крымского моста пока не известны.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате обрушились два пролета автомобильной части и загорелись цистерны на железнодорожных путях, которые находятся рядом. Причиной возгорания стал подрыв грузовика, следовавшего по автомобильной дороге, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) и СК. Следственный комитет завел уголовное дело, но не пояснил, по какой статье.

В парламенте Крыма обвинили во взрыве «украинских вандалов», которые «таки сумели дотянуться окровавленными руками» до моста.

Прежде украинские власти не раз называли Крымский мост ключевой целью для атаки. В МИД России заверяли в ответ, что российская армия взяла эти угрозы «на заметку».