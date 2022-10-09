Пригородное сообщение поездов по Крымскому мосту восстановят 9 октября

К 19:00 полностью восстановится движение пригородных поездов по Крымскому мосту, поврежденному из-за взрыва. О полном восстановлении железнодорожного движения по нему сообщалось накануне вечером

Фото: Карина Сапунова / ТАСС

Железнодорожное движение по Крымскому мосту грузовых и пассажирских поездов дальнего следования осуществляется согласно графику, сообщило Министерство транспорта в своем телеграм-канале.

В 19:00 будет полностью восстановлено пригородное пассажирское сообщение на данном участке. Министерство также сообщило, что «восстановлено движение по сигналам в обоих направлениях», с 7:30 организованы технологические окна для уборки цистерн.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, из-за чего загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава. В результате погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета. По словам главы региона Сергея Аксенова, уцелела «одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань».

Автомобильное и железнодорожное движение было приостановлено, однако к вечеру его начали возобновлять. Так, вице-премьер Марат Хуснуллин вечером 8 октября заявил о полном восстановлении железнодорожного сообщения по Крымскому мосту. Что касается автомобильного движения, то легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут. Также власти запустили паромное сообщение с материковой частью России.

Власти Крыма обвинили в организации взрыва украинские силы. СК завел уголовное дело в связи с произошедшим, не уточнив, по какой статье. По поручению президента была создана правительственная комиссия и усилены меры по охране моста. В Киеве ответственность за произошедшее официально не подтвердили, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельствующей о их «террористической сущности».