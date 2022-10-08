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Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста

Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста и возложил полномочия на ФСБ
Путин возложил полномочия по организации мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив на ФСБ. По данным на сайте госзакупок, до этого за безопасность Крымского моста отвечал Минтранс
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Президент Владимир Путин после взрыва на Крымском мосту подписал указ об усилении мер защиты транспортного перехода через Керченский пролив, энергомоста, а также газопровода из Краснодарского края в Крым. В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что полномочия по организации этих мер получит ФСБ.

Ранее Путин поручил создать правкомиссию «для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий».

В 2019 году глава Росгвардии Виктор Золотов рассказывал, что ведомство сформировало бригаду, предназначенную для охраны Крымского моста. В нее вошли специальный морской отряд, полк войск национальной гвардии, оперативные и специальные подразделения. Однако, написал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале, Росгвардия отвечает только за охрану акватории моста (водную и подводную часть), а ведомственные охраны Минтранса и Росжелдора — за защиту «автодорожной и железнодорожной составляющих транспортного перехода».

По данным портала госзакупок, охраной этого участка занимается ФГУП «Управление ведомственной охраны Минтранса». У предприятия несколько контрактов на охрану, например в апреле оно заключило контракт на 617 млн руб. на дооснащение моста техническими средствами обеспечения транспортной безопасности. Весной 2019 года структура Минтранса не успела вовремя подготовить к запуску досмотровый комплекс на подходе к Крымскому мосту в рамках госконтракта.

Летом 2022 года УВО Минтранса заключило еще два контракта на почти 120 млн руб. на охрану участка трассы А-290 Новороссийск-Керчь, включая мост, в том числе с использованием стационарного инспекционно-досмотрового радиометрического комплекса (СИДРК). В стадии исполнения у учреждения также два контракта на охрану этого объекта, заключенные в прошлом году, на общую сумму почти 658 млн руб.

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Источник РБК, близкий к транспортному блоку правительства, сообщил, что за введение уровней безопасности на мосту отвечает Минтранс, это вводится приказом главы ведомства. При этом собеседник РБК отмечает, что на железной дороге был введен третий уровень безопасности, при котором проводится 100% досмотр транспортных средств, а на автодороге — только второй. Если бы третий уровень ввели и на автомобильной дороге, это привело бы к образованию длинных пробок, говорит он.

РБК направил запрос представителю Минтранса.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, загорелись цистерны с топливом из следовавшего на полуостров железнодорожного состава. По данным властей, повреждения получили два автомобильных пролета, погибли три человека.

В результате автомобильное и железнодорожное движение по мосту было приостановлено в обе стороны. Восстанавливать его начали со второй половины дня 8 октября. По предварительной оценке Всероссийского союза страховщиков, общий ущерб из-за ЧП может составить до 500 млн руб.

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Крымский мост Владимир Путин указ Керченский пролив
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