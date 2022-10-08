В Киеве после взрыва на крымском мосту заявили «Крым. Мост. Начало»
Взрыв и пожар на Крымском мосту являются «началом», «все нелегально построенное должно быть разрушено», отреагировал в Twitter на взрыв на Крымском мосту советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Все украденное должно быть возвращено Украине», — заявил украинский чиновник.
Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019 года, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение - в июле 2020 года
Пожар на Крымском мосту возник в 6:07 мск после подрыва грузовика, взрыв вызвал возгорание семи топливных цистерн, следовавших по железнодорожному пути. «Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). СК завел уголовное дело, однако статью УК не уточнил. Президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию, о произошедшем ему доложил премьер Михаил Мишустин.
В парламенте Крыма обвинили в произошедшем украинскую сторону, заявив, что Киев «таки дотянулся кровавыми руками» до моста. «Тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем», — подчеркнул глава Госсовета республики Владимир Константинов. Он также выразил уверенность в необходимости «полного разгрома» Украины поскольку власти страны представляют опасность и могут «в любой момент огрызнуться».
Власти Украины прежде не раз говорили, что рассматривают Крымский мост в качестве главной цели для ударов. Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов указал, что военные ударят по Крымского мосту, если предоставится возможность. Генерал-майор вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Марченко называл Крымский мост «целью номер один».
Эти заявления в Кремле сочли неприемлемыми и «анонсом теракта». «Вы знаете, у нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев предупредил, что угрожающие нанести удар по Крымскому мосту должны понимать, что станет ответной целью.
Крым присоединился к России по результатам референдума в марте 2014 года — восемь с половиной лет назад. Украина, США, Евросоюз и большинство стран мира не согласились с действиями России, в Москве считают вопрос территориальной принадлежности Крыма закрытым. В Пентагоне неоднократно подчеркивали, что Украина может наносить удары по Крыму, поскольку Вашингтон не считает его территорией России.