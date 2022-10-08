СК сообщил о трех погибших на Крымском мосту
Следственный комитет сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.
«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это предположительно пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.
Установлена личность владельца взорвавшейся машины: им оказался житель Краснодарского края. По месту жительства мужчины начаты следственные действия, сообщает СК. Следователи изучают маршрут передвижения автомобиля.
Грузовик подорвался на Крымском мосту утром 8 октября. Из-за это загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым поезда. Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Автомобильное и железнодорожное движение по нему приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение.
СК возбудил уголовное дело (пока не известно, по какой статье). По поручению президента создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.
В крымском парламенте в произошедшем обвинили «украинских вандалов», которые «таки сумели дотянуться окровавленным руками» до моста. До этого в Киеве не раз называли Крымский мост ключевой целью атаки. Москва отвечала, что российская армия взяла эти угрозы «на заметку».
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил произошедшее фразой «Крым. Мост. Начало», указав, что «все украденное» следует вернуть Киеву. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала переделанное стихотворение поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает».
В российском МИДе реакцию Киева сочли проявлением его «террористической сущности».