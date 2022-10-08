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Взрыв на Крымском мосту ,  

СК сообщил о трех погибших на Крымском мосту

При подрыве грузовика на Крымском мосту погибли три человека, из воды достали только двоих — мужчину и женщину, пока их личности не известны, сообщает СК. Следователи установили личность владельца машины: им оказался житель Кубани
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Следственный комитет сообщил, что, по предварительным данным, в результате взрыва на Крымском мосту погибли три человека.

«По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Это предположительно пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды уже подняты тела двух погибших — мужчины и женщины, их личности устанавливаются», — говорится в сообщении.

Установлена личность владельца взорвавшейся машины: им оказался житель Краснодарского края. По месту жительства мужчины начаты следственные действия, сообщает СК. Следователи изучают маршрут передвижения автомобиля.

Взрыв на Крымском мосту. Фото
Фотогалерея 

Грузовик подорвался на Крымском мосту утром 8 октября. Из-за это загорелись семь топливных цистерн в хвосте следовавшего в Крым поезда. Два автомобильных пролета моста частично обрушились. Автомобильное и железнодорожное движение по нему приостановлено. РЖД временно прекратили продажу билетов на поезда, следующие в Крым и обратно. Отменены также автобусные рейсы с полуострова. Власти решили организовать паромное сообщение.

СК возбудил уголовное дело (пока не известно, по какой статье). По поручению президента создана правительственная комиссия, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин.

В крымском парламенте в произошедшем обвинили «украинских вандалов», которые «таки сумели дотянуться окровавленным руками» до моста. До этого в Киеве не раз называли Крымский мост ключевой целью атаки. Москва отвечала, что российская армия взяла эти угрозы «на заметку».

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк оценил произошедшее фразой «Крым. Мост. Начало», указав, что «все украденное» следует вернуть Киеву. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала переделанное стихотворение поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает».

В российском МИДе реакцию Киева сочли проявлением его «террористической сущности».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Следственный комитет погибшие Крым Крымский мост
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Следователи выявили владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
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