МИД заявил о преступной логике НАТО после заявлений по Крымскому мосту

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу ранее поприветствовал взрыв на Крымскому мосту, заявив, что за ним, вероятно, стоят украинские силы

Мария Захарова (Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press)

Страны НАТО «круговой порукой» связала «преступная логика», заявила в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о взрыве на Крымском мосту.

«Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы», — написала Захарова.

Рейнсалу ранее поприветствовал атаку на Крымский мост, заявив, что за ней, вероятно, стоят «украинские подразделения специального назначения». «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — сказал он.

В публикации Захарова напомнила о заявлении бывшего министра иностранных дел Польши, депутата Европарламента Радослава Сикорского, который поблагодарил США после взрывов на «Северных потоках».

Взрыв грузовика на Крымскому мосту произошел утром 8 октября. Это привело к пожару железнодорожных цистерн с топливом и обрушению двух автомобильных пролетов моста. Движение перекрыто, власти анонсировали запуск как минимум четырех паромных переправ.

Следственный комитет возбудил уголовное дело (по какой статье - неизвестно). Следователи заявили, что взорванный на мосту грузовик принадлежал жителю Краснодарского края, по месту его жительства начали следственные действия. По предварительным данным СК, при взрыве погибли три человека.

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве «украинские вандалов». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в Twitter: «Крым. Мост. Начало». Реакцию Киева в МИД России назвали «свидетельствующей о его террористической сущности».