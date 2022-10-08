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НАК сообщил о подрыве грузовика и обрушении двух пролетов Крымского моста
На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, сообщили РБК в Национальном антитеррористическом комитете. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета мост частично обрушены.
«Сегодня в 6.07 на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над судоходной частью моста не повреждена», — говорится в поступившем в РБК сообщении.
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