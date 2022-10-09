NYT назвала спецслужбы Украины организаторами взрыва на Крымском мосту

Украинские спецслужбы использовали бомбу, загрузив ее на грузовик, проезжавший по Крымскому мосту, пишет американская газета

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За нападением на Крымский мост стояла Украина, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за запрета правительства страны обсуждать взрыв.

«Украинские спецслужбы организовали взрыв, используя бомбу, загруженную в грузовик, проезжавший по мосту», — пишет газета.

На Крымском мосту 8 октября взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин поручил создать правкомиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил во взрыве на мосту «украинских вандалов». После взрыва советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем «Твиттере»: «Крым. Мост. Начало». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала реакцию Киева свидетельствующей о «террористической сущности» украинских властей.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу поприветствовал атаку на Крымский мост, заявив, что за ней, вероятно, стоят «украинские подразделения специального назначения». «Положительным моментом является то, что движение остановилось», — сказал он.

Захарова, в свою очередь, в ответ на его заявление подчеркнула: «Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы».

В середине июня генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко назвал Крымский мост «целью номер один» для украинских военных. «Это не секрет ни для их военных, ни для наших военных. Ни для их гражданских, ни для наших гражданских», — отметил он.

Марченко назвал мост «путем подтягивания резервов» и заявил, что ВСУ необходимо его «обрезать». Еще в апреле глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что, если у ВСУ будет возможность нанести удар по Крымскому мосту, они ею воспользуются. В Кремле назвали его слова «анонсом теракта».

«Это неприемлемо, здесь много признаков деяний, которые подлежат правовой проверке с последующим наказанием», — отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обещал, что российская армия возьмет на заметку такие угрозы. «У нас все-таки армия ответственная, и все эти угрозы берутся на заметку, дыма без огня не бывает. И я убежден, что все эти планы потерпят полный крах», — сказал российский министр.