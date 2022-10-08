Хуснуллин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 октября
EUR ЦБ: 59,98 (+1,74) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Курс доллара на 8 октября
USD ЦБ: 61,25 (+0,99) Инвестиции, 07 окт, 16:10
Кадыров заявил, что с назначением Суровикина СВО «в надежных руках» Политика, 22:42
В отделении банка в Херсоне предотвратили теракт Общество, 22:26
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 22:16
Из порта Крыма отправился первый катер с пассажирами Политика, 22:04
Южная Корея и Япония сообщили об очередном ракетном запуске КНДР Политика, 21:48
Дортмундская «Боруссия» на последних секундах вырвала ничью у «Баварии» Спорт, 21:35
Теракт на Крымском мосту. Что известно к 21:30 Общество, 21:30
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
Хуснуллин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту Общество, 21:21
Краткий путеводитель по ESG стран Азии и Ближнего Востока РБК и Сбер, 21:21
«Локомотив» уволил немецкого главного тренера и спортивного директора Спорт, 21:17
Хуснуллин рассказал, как по мосту поедут машины и когда пустят грузовики Политика, 21:11
«Милан» обыграл «Ювентус» и поднялся на третье место в чемпионате Италии Спорт, 21:06
В пяти районах Крыма продлили желтый уровень опасности Политика, 21:02
«Локомотив» потерпел пятое поражение подряд в РПЛ Спорт, 20:54
Взрыв на Крымском мосту ,  

Хуснуллин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту

Вице-премьер Хуснуллин: движение поездов по Крымскому мосту полностью восстановлено
При необходимости в Крым будут поставлены дополнительные поезда для перевозки пассажиров, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин
Марат Хуснуллин (в центре)
Марат Хуснуллин (в центре) (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Движение поездов по железной дороге на Крымском мосту полностью восстановлено, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По железной дороге: могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда, и пассажирские, и грузовые будем полноценно пускать, у нас возможности для этого технические есть», — сказал он.

Он также сообщил, что при необходимости в Крым будут поставлены дополнительные поезда для перевозки пассажиров.

Что касается автомобильного движения, то легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут, указал он. «Грузовые машины эти сутки пока будут переправляться паромами. Если на сегодняшний день будет позволять пропускная способность моста, через сутки начнем пропускать грузовые машины», — сказал вице-премьер.

Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавляет правительственную комиссию по Крымскому мосту, созданную премьер-министр Михаилом Мишустиным по поручению президента Владимира Путина. 

Вечером 8 октября Крымская железная дорога сообщила, что на Крымском мосту в тестовом режиме прошел первый после утреннего взрыва поезд с 15 вагонами. Кроме того, Минтранс в связи с успешным проходом состава заявил, что железнодорожное движение по мосту разрешено.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Что нельзя делать при похмелье: советы нейробиолога из Стэнфорда
Статьи
Pro
Фото: Stefan Postles / Getty Images Почему советы медитировать и дышать сейчас бесполезны
Статьи
Pro
Фото: Fiona Goodall / Getty Images Как «Клуб больших мальчиков» мешает делать карьеру на удаленке
Статьи
Pro
Фото: Leon Neal / Getty Images Экс-CEO Burberry: «Не имея контроля над всем, вы не контролируете ничего»
Статьи
Pro
Фото: China Daily / Reuters Классика 60/40 или подход Рэя Далио: что делать, когда рынки штормит
Статьи
Pro
Фото: Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС Трудовой кодекс меняют из-за мобилизации. Чего ждать HR-специалистам
Статьи
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images Как убеждать аудиторию и оппонентов с помощью инструментов Аристотеля
Инструкции

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Движение по мосту было временно приостановлено, однако уже днем было разрешено с досмотром для автомобилей и автобусов.

По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело, однако не уточнил, по какой статье. В ведомстве сообщали о следственных действиях по месту жительства водителя грузовика, жителя Краснодарского края. Baza опубликовала видео с мужчиной, называющего себя человеком, на которого оформлена фура. Грузовиком, по словам мужчины, пользовался по работе 52-летний брат его отца — Махир Юсубов. О том, что за рулем, предположительно, был Юсубов, также написал Mash.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в организации взрыва «украинских вандалов». В Киеве не брали на себя ответственность за произошедшее, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельствующей о их «террористической сущности».

Авторы
Теги
Надежда Фёдорова Надежда Фёдорова, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Крымский мост железная дорога Марат Хуснуллин поезда
Материалы по теме
Теракт на Крымском мосту. Что известно к 21:30
Общество
Путин поручил усилить меры защиты Крымского моста
Политика
Хуснуллин оценил сроки запуска машин по двум полосам Крымского моста
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter