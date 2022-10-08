Хуснуллин сообщил о восстановлении движения поездов по Крымскому мосту
Движение поездов по железной дороге на Крымском мосту полностью восстановлено, сообщил журналистам вице-премьер Марат Хуснуллин.
«По железной дороге: могу сказать, что движение полностью восстановлено. Мы все запланированные поезда, и пассажирские, и грузовые будем полноценно пускать, у нас возможности для этого технические есть», — сказал он.
Он также сообщил, что при необходимости в Крым будут поставлены дополнительные поезда для перевозки пассажиров.
Что касается автомобильного движения, то легковые машины будут пропускать в обе стороны колоннами по 100 штук, на проверку каждой уйдет не более двух минут, указал он. «Грузовые машины эти сутки пока будут переправляться паромами. Если на сегодняшний день будет позволять пропускная способность моста, через сутки начнем пропускать грузовые машины», — сказал вице-премьер.
Вице-премьер Марат Хуснуллин возглавляет правительственную комиссию по Крымскому мосту, созданную премьер-министр Михаилом Мишустиным по поручению президента Владимира Путина.
Вечером 8 октября Крымская железная дорога сообщила, что на Крымском мосту в тестовом режиме прошел первый после утреннего взрыва поезд с 15 вагонами. Кроме того, Минтранс в связи с успешным проходом состава заявил, что железнодорожное движение по мосту разрешено.
Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего погибли три человека, обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом железнодорожного состава. Движение по мосту было временно приостановлено, однако уже днем было разрешено с досмотром для автомобилей и автобусов.
По факту взрыва Следственный комитет России возбудил уголовное дело, однако не уточнил, по какой статье. В ведомстве сообщали о следственных действиях по месту жительства водителя грузовика, жителя Краснодарского края. Baza опубликовала видео с мужчиной, называющего себя человеком, на которого оформлена фура. Грузовиком, по словам мужчины, пользовался по работе 52-летний брат его отца — Махир Юсубов. О том, что за рулем, предположительно, был Юсубов, также написал Mash.
Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов обвинил в организации взрыва «украинских вандалов». В Киеве не брали на себя ответственность за произошедшее, однако советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в своем Twitter: «Крым. Мост. Начало». Реакцию украинских властей в МИД России сочли свидетельствующей о их «террористической сущности».