Эстония поздравила «украинский спецназ» с взрывом на Крымском мосту

Эстонский министр назвал остановку движения после обрушения части Крымского моста «положительным моментом». Он счел, что за инцидентом стоит Украина. Ранее о причастности этой страны к взрыву заявили в парламенте Крыма

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский мост имеет важное символическое и логистическое значение для России из-за связи материковой части страны с полуостровом. Возможно, за взрывом стоит Украина, предположил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.

«Эстония, безусловно, приветствует это и поздравляет украинские подразделения специального назначения, которые, вероятно, стоят за этой операцией», — сказал глава МИД республики. Рейнсалу отметил, что мост не разрушен, однако обрушились часть автомобильной дороги, начался пожар на железнодорожном пути.

«Положительным моментом является то, что движение остановилось», — подчеркнул эстонский министр.

Рейнсалу отметил, что для Москвы Крымский мост важен как подтверждение, что «Крым навсегда останется с Россией», а дата взрыва могла быть связана с днем рождения российского президента Владимира Путина. Днем ранее, 7 октября, ему исполнилось 70 лет.

Взрыв на Крымском мосту произошел в 6:07 мск, был подорван следовавший из Краснодарского края грузовик. Это привело к возгоранию семи топливных цистерн, два автомобильных пролета были разрушены. Спустя несколько часов после начала пожара открытый огонь удалось ликвидировать, сообщили в республиканском МЧС.

Власти Украины не говорили о причастности ко взрыву. Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала переделанное стихотворение поэта Тараса Шевченко: «Светает. Мост красиво пылает». «Крым. Мост. Начало», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Реакцию украинской стороны раскритиковали в российском МИДе. «Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности», — написала представитель министерства Мария Захарова.



Президент Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию «в связи с чрезвычайным происшествием», сообщили в кабмине. Ее возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. СК завел уголовное дело, однако не пояснил, по какой статье. При этом в крымском госсовете обвинили в произошедшем «украинских вандалов, которые «таки сумели дотянуться окровавленным руками» до моста.

Россия присоединила Крым в марте 2014 года по результатам референдума. Украина, США, Великобритания, Турция, страны Евросоюза и большинство других стран мира этого не признали. Американские власти не раз отмечали, что не против нанесения Киевом ударов по объектам на территории Крыма, поскольку не считают его российской территорией. В Москве вопрос территориальной принадлежности полуострова считают закрытым.