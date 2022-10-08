В Крыму обвинили «украинских вандалов» в повреждении моста

Произошедшее на Крымском мосту демонстрирует участвующим в спецоперации, «с кем и за что мы воюем», заявил глава республиканского госсовета. По его данным, до моста «дотянулась» украинская сторона. НАК сообщил о подрыве грузовика

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Повреждения полотна Крымского моста вызваны действиями украинской стороны, однако последствия происшествия быстро восстановят, они не носят тяжелого характера, заявил глава госсовета республики Владимир Константинов в телеграм-канале.

«Украинские вандалы таки сумели дотянуться своими окровавленными руками до Крымского моста. Им есть теперь чем гордиться: за 23 года своего хозяйствования они не сумели построить в Крыму ничего достойного внимания, а вот повредить полотно российского моста сумели», — написал он.

Константинов выразил уверенность, что спокойная жизнь для Крыма возможна только после «полного разгрома киевских наркоманов и авантюристов», поскольку власти Украины представляют опасность и могут «в любой момент огрызнуться».

«Тем, кто сейчас отправляется на фронты СВО, наглядно показано, с кем и за что мы воюем», — добавил глава крымского госсовета.

Крымский мост, соединяющий Керченский полуостров с Таманским, считается самым длинным в России и Европе: его протяженность составляет 19 км. Строительство началось в феврале 2016 года и полностью завершилось в декабре 2019-го. Стоимость проекта превысила 220 млрд руб.

Автомобильную часть моста открыли в мае 2018 года. Пассажирские поезда по нему стали ходить с 23 декабря 2019-го, а регулярное железнодорожное грузовое сообщение было открыто в июле 2020 года.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвался грузовик, из-за чего огонь распространился на семь топливных цистерн грузового состава, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Два автомобильных пролета моста частично обрушены, однако арка над судоходной частью не получила повреждений, добавили в ведомстве.