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Прилепин заявил о первом предупреждении про угрозу покушения в 2017 году

Писатель Захар Прилепин сообщил о первом предупреждении про угрозу покушения в 2017 году
В последний раз писателю сказали, что ему угрожает опасность накануне выезда из ЛНР. Прилепин ранее заключил контракт с Росгвардией и поехал в зону военной операции на Украине
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Николай Титов / Global Look Press)

Первое предупреждение об угрозе покушения писатель Захар Прилепин получил в 2017 году, когда был заместителем командира разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения Донецкой народной республики. Об этом Прилепин рассказал «Нижегородской правде». 6 мая писатель получил ранения при подрыве автомобиля, его сослуживец погиб. Подозреваемый в теракте Александр Пермяков, работавший, как он сам сообщил, по заданию спецслужб Украины, находится под арестом.

«Впервые мне сообщили, что по мне работают в ДНР несколько диверсионных групп с Украины еще в 2017 году. Я был в пятерке на ликвидацию», — сказал Прилепин.

По совету тогдашнего главы ДНР Александра Захарченко (погиб при взрыве в 2018 году) писатель вывез из Донецка семью, которая с ним там проживала. «В том же году саперы дважды снимали фугасы прямо возле моего дома в Донецке», — добавил он.

В январе 2023 года пресс-секретарь Прилепина сообщала, что он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине. Последнее предупреждение об угрозе покушения писатель, по его словам, получил от спецслужб накануне выезда из Луганской народной республики. «Собственно говоря, это постоянный фон жизни, я как-то даже привык, насколько это возможно», — отметил он.

Автомобиль с Прилепиным взорвался утром 6 мая в Нижегородской области. Писатель получил ранения и перенес операцию, а находившийся с ним ветеран боевых действий в ЛНР Александр Шубин погиб. В первой публикации после произошедшего Прилепин уточнял, что был за рулем, а Шубин находился на пассажирском сидении. Из двух мин, заложенных в машине, взорвалась только одна.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК). Через несколько часов был задержан предполагаемый исполнитель — 29-летний уроженец Украины Александр Пермяков. СК опубликовала видеокадры с его показаниями, где он признается, что работал по заданию украинских спецслужб. Пермякову предъявлены обвинения в терроризме и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК). 8 мая суд в Нижегородской области отправил его под арест.

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МИД России заявил, что ответственность за теракт в отношении Прилепина лежит не только на Украине, но и на западных странах, в первую очередь на США. Служба безопасности Украины не подтвердила и не опровергла свою причастность к взрыву.

О причастности Киева к произошедшему в интервью Yahoo News спросили главу разведки Украины Кирилла Буданова. Тот не ответил напрямую, но сказал: «Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины». В Кремле заявление Буданова назвали чудовищным и подтверждающим правильность решения Москвы начать военную операцию на Украине.

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Захар Прилепин теракт подрыв автомобиля Военная операция на Украине
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