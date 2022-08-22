ФСБ сообщила о раскрытии убийства Дугиной и назвала подозреваемых

По данным ФСБ, исполнительница убийства прибыла в Россию в июле, въехав в страну с дочерью на машине с номерами ДНР. Для сбора информации они поселились в доме Дугиной, после убийства они выехали из страны в Эстонию

Место убийства журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Убийство журналистки Дарьи Дугиной было подготовлено и совершено украинскими спецслужбами, а исполнительницей стала гражданка Украины Наталья Вовк, сообщила ФСБ. Она прибыла в Россию 23 июля вместе с дочерью 2010 года рождения.

По данным ФСБ, женщина с дочерью для организации убийства и сбора информации арендовали квартиру в Москве в том же доме, где жила Дугина.

В ведомстве заявили, что для наблюдения за журналисткой подозреваемые использовали Mini Cooper. При въезде в Россию на машину были установлены номера ДНР, при передвижении по Москве — казахстанские, при выезде — украинские. В день гибели Дугиной Вовк с дочерью также были на фестивале «Традиция» в Подмосковье, на котором присутствовала журналистка перед взрывом автомобиля.

«После совершения управляемого подрыва автомашины Toyota Land Cruiser Prado, за рулем которой находилась Дугина, 21 августа Вовк вместе с дочерью выехала через Псковскую область в Эстонию», — добавили в ФСБ. Материалы расследования спецслужба передала в СК.

Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина, погибла 20 августа при подрыве ее автомобиля в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье, ей было 29 лет. Как писал Telegram-канал 112, Дугина вместе с отцом возвращались с фестиваля «Традиция», он планировал ехать с ней, однако в сел в другую машину. СК завел дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное общеопасным способом), по этой статье грозит до 20 лет лишения свободы.

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Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к гибели Дугиной причастны «террористы украинского режима», которые хотели убить ее отца. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк опроверг причастность Украины к убийству журналистки.

Дугин находится под санкциями США из-за Украины, также ограничения против него ввели Канада и Австралия. Его дочь в июле попала под британские санкции.