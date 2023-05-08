Суд арестовал обвиняемого в покушении на Прилепина

Суд на два месяца арестовал Александра Пермякова по делу о покушении на Захара Прилепина

Избрание меры пресечения Александру Пермякову (Фото: Михаил Кутузов / ТАСС)

Суд в Нижегородской области на два месяца арестовал Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Захара Прилепина, сообщила Генпрокуратура.

Мужчине предъявили обвинение по статьям о террористическом акте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК).

Пермякову 29 лет, он уроженец Украины. 6 мая Следственный комитет показал видео допроса подозреваемого, на котором тот заявил, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а четыре года спустя приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина». При этом в МВД заявили, что перед тем, как сознаться, мужчина «говорил, что на пруду данной местности ловил куропаток». «Но на данном участке озера не было и куропаток там тоже не было», — отметили в полиции.

У Пермякова ранее была судимость. «Московский комсомолец» писал, что в 15-летнем возрасте он с группой приятелей совершил разбойное нападение; его осудили на четыре года колонии, срок он отбывал под Бахмутом (Артемовском). По данным газеты, в 2014-2015 годах Пермяков участвовал в боевых действиях на стороне ДНР.

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