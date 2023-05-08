В Кремле назвали чудовищными слова главы ГУР об «убийстве русских»
Слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских» подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он назвал чудовищным высказывание Буданова и заявил, что российская сторона решительно осуждает его. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — пообещал Песков.
Представитель президента сказал также, что Москва будет следить за реакцией стран Европы и США, «ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно» (цитата по «Интерфаксу»).
Буданов накануне дал интервью Yahoo News, в котором его спросили о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Глава ГУР напрямую не ответил на вопрос, но пообещал «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».
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