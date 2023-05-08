В Кремле назвали чудовищными слова главы ГУР об «убийстве русских»

Кирилл Буданов (Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Слова главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова об «убийстве русских» подтверждают, что решение российских властей начать военную операцию было правильным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он назвал чудовищным высказывание Буданова и заявил, что российская сторона решительно осуждает его. «У нас есть специальные службы, которые будут делать все, что должно, на фоне таких заявлений», — пообещал Песков.

Представитель президента сказал также, что Москва будет следить за реакцией стран Европы и США, «ибо представить себе, что подобные террористические заявления из Киева могут остаться без осуждения, очень сложно» (цитата по «Интерфаксу»).

Буданов накануне дал интервью Yahoo News, в котором его спросили о причастности Киева к убийству журналистки Дарьи Дугиной. Глава ГУР напрямую не ответил на вопрос, но пообещал «убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины».

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