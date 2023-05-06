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Под Нижним Новгородом взорвали автомобиль с Захаром Прилепиным

Автомобиль Audi Q7 с Захаром Прилепиным взорвали под Нижним Новгородом, писатель ранен
Автомобиль, в котором находился Захар Прилепин, взорвался в Борском районе Нижегородской области. По данным источника РБК, писатель получил ранения ног, он госпитализирован. На месте взрыва образовалась воронка
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Под Нижним Новгородом взорвался автомобиль Audi Q7, в котором ехал писатель и сопредседатель партии «Справедливая Россия» Захар Прилепин, сообщил ТАСС и источник РБК.

«На данный момент не установлено, что именно произошло. Захар Прилепин в порядке», — сообщила РБК пресс-секретарь писателя.

Источник РБК, близкий к МВД, рассказал, что Прилепин, по предварительной информации, тяжело пострадал, у него ранения ног. Писатель после взрыва находился в сознании, его госпитализировали в ближайшую больницу.

Взрывное устройство могли прикрепить под капот автомобиля, пока Прилепин находился в кафе, где он останавливался поесть по дороге в Москву. На месте взрыва образовалась воронка.

Собеседник РБК рассказал, что незадолго до прибытия в Нижегородскую область Прилепин был в Донбассе, затем он неделю проживал в Нижнем Новгороде.

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области РБК сообщили, что инцидент произошел в Борском районе. Телеграм-канал Baza уточняет, что это случилось в деревне Пионерское.

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Следственный комитет сообщил, что специалисты СК выехали на место происшествия. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил в телеграм-канале, что писатель «в порядке».

Baza, а также Mash пишут, что погиб водитель автомобиля. «112» пишет о еще одном пострадавшем помимо Прилепина. По данным «112», в области выставляют блокпосты.

Прилепин родился в 1975 году. В интервью нижегородскому порталу Progorod Прилепин рассказывал, что его семья в 1985 году переехала из Рязанской области в Нижегородскую, там он поступил в университет и женился. Писатель отмечал, что считает себя нижегородцем. Там проживает его семья.

Прилепин — автор романов «Патологии», «Санькя», «Черная обезьяна» и др., а также рассказов, эссе, в частности, он выпускал сборник рассказов «Окопная правда чеченской войны» (писатель участвовал в боевых действиях в Чечне, а также служил в ОМОНе).

В последние годы активно занимался помощью Донбассу и политической деятельностью. В 2016 году Прилепин уехал в зону конфликта и был заместителем командира батальона по работе с личным составом ДНР.

Позднее он создал политическое движение «За правду», которое в 2020 году объединилось с партиями «Патриоты России» и «Справедливая Россия». В январе этого года Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине.

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Захар Прилепин Нижегородская область взрыв автомобиля
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