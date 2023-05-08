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Глава ГУР пообещал «убивать русских» до «полной победы» Украины

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил о готовности «убивать русских по всему миру»

Украина продолжит «убивать русских в любой точке мира» до своей полной победы, заявил глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Yahoo News. Так он прокомментировал вопрос о причастности украинской стороны к гибели российского журналистки Дарьи Дугиной.

«Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем продолжать убивать русских в любой точке этого мира до полной победы Украины», — сказал он.

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова сочла, что из этого заявления следует, что Вашингтон спонсирует терроризм. «Это прямой удар по Белому дому. Киевский режим заявил о том, что администрация Байдена спонсирует терроризм», — написала она в своем телеграм-канале.

Дочь философа Александра Дугина Дарья погибла 20 августа 2022 года: когда девушка возвращалась из Подмосковья с фестиваля «Традиция», в ее автомобиле сработало взрывное устройство.

Спустя два дня ФСБ назвала исполнительницей убийства Дугиной Наталью Вовк, а в подготовке обвинила украинские спецслужбы. Вовк и еще одного фигуранта дела, который, по данным ФСБ, помогал в организации подрыва, арестовали заочно.

The New York Times со ссылкой на источники писала, что американские службы уверены в причастности Киева к убийству Дугиной, причем в украинском правительстве санкционировали нападение, не посоветовавшись с США. Вашингтон выступил бы против такого шага, если бы Киев рассказал о своих планах, говорят собеседники газеты.

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Киев отрицал обвинения в причастности к произошедшему. «Кто-то вроде Дугиной не является для Украины тактической или стратегической целью», — заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он добавил, что у Киева есть «другие цели» на территории Украины, пояснив, что имеет в виду «коллаборационистов и представителей российского командования».

В конце июня прошлого года СК завел дело по ч. 1 ст. 205 УК (угроза совершения террористического акта) в отношении Буданова в связи с его высказываниями в интервью Financial Times. Ведомство расценило их как публичное выражение «угрозы совершения террористических актов на территории Российской Федерации и неподконтрольных Украине территориях». 

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