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Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился на фронт

Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции
Захар Прилепин
Захар Прилепин (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Сопредседатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) писатель Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону военной операции на Украине, сообщила РБК его пресс-секретарь Екатерина Кондакова.

Ранее Прилепин организовывал гуманитарные миссии в зоне военных действий, а теперь он «отправился на линию соприкосновения в военном качестве», сказали ТАСС в его пресс-службе. Прилепин решил заключить контракт именно с Росгвардией, поскольку «начинал свою службу в составе ОМОН».

Прилепин учился в Нижегородском юридическом институте МВД и служил в ОМОНе, участвовал в боевых действиях в Чечне. В 2016 году он уехал в зону вооруженного конфликта в Донбасс и занял должность заместителя командира батальона по работе с личным составом Донецкой народной республики (ДНР).

Летом 2018 года он покинул этот пост и занялся политикой, создав движение «За правду», которое позже стало политической партией и объединилось с партиями «Патриоты России» и «Справедливая Россия». После начала военной операции на Украине Прилепин попал под санкции Евросоюза.

Теги
Захар Прилепин Военная операция на Украине Росгвардия
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