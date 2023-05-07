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Покушение на Прилепина ,  
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Прилепин рассказал о друге и соседке, которые спасли ему жизнь

Прилепин сообщил о сделавшей ему укол обезболивающего соседке и погибшем при взрыве друге
Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин
Автомобиль, в котором находился писатель Захар Прилепин (Фото: ТАСС)

При подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина погиб его друг Александр Шубин, который, по словам писателя, несколько раз за последние восемь лет спасал ему жизнь. Об этом публицист рассказал в публикации в телеграм-канале.

По его словам, Шубин ехал на пассажирском сидении, под которым и произошел взрыв. Сам писатель на несколько минут потерял сознание, после чего ему помогли выбраться местные жители.

«Лента.ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — написал Прилепин.

Он уточнил, что получил два перелома ног, один из которых открытый, «и что-то еще». Собеседник «РИА Новости» говорил, что публицист также получил сотрясение мозга.

Он поблагодарил нижегородского губернатора Глеба Никитина, который прислал вертолет — он долетел до больницы за 16 минут, а на машине дорога заняла бы три часа, подчеркнул писатель.

Автомобиль с Прилепиным взорвался утром 6 мая в Нижегородской области. Источник РБК сообщал, что писатель возвращался в Москву из Донбасса. В январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации.

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СК возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несколько часов спустя МВД сообщило о задержании мужчины, который мог быть причастен к взрыву. Это уроженец Украины Александр Пермяков. Он утверждает, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году.

МИД России возложил ответственность за покушение на писателя на Украину и страны Запада, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к произошедшему.

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