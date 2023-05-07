Прилепин рассказал о друге и соседке, которые спасли ему жизнь
При подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина погиб его друг Александр Шубин, который, по словам писателя, несколько раз за последние восемь лет спасал ему жизнь. Об этом публицист рассказал в публикации в телеграм-канале.
По его словам, Шубин ехал на пассажирском сидении, под которым и произошел взрыв. Сам писатель на несколько минут потерял сознание, после чего ему помогли выбраться местные жители.
«Лента.ру» пишет, что я не отдавал себе отчета в происходящем. Я их там не видел. На самом деле я попросил принести мне телефон из машины, и тут же отдал все распоряжения, потому что всё было понятно, едва я очнулся. Потом соседка сделала мне обезболивающий», — написал Прилепин.
Он уточнил, что получил два перелома ног, один из которых открытый, «и что-то еще». Собеседник «РИА Новости» говорил, что публицист также получил сотрясение мозга.
Он поблагодарил нижегородского губернатора Глеба Никитина, который прислал вертолет — он долетел до больницы за 16 минут, а на машине дорога заняла бы три часа, подчеркнул писатель.
Автомобиль с Прилепиным взорвался утром 6 мая в Нижегородской области. Источник РБК сообщал, что писатель возвращался в Москву из Донбасса. В январе он подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации.
СК возбудил дело по статье о теракте (ст. 205 УК). Несколько часов спустя МВД сообщило о задержании мужчины, который мог быть причастен к взрыву. Это уроженец Украины Александр Пермяков. Он утверждает, что действовал по заданию украинских спецслужб, которые завербовали его в 2018 году.
МИД России возложил ответственность за покушение на писателя на Украину и страны Запада, в первую очередь на США. В Службе безопасности Украины не подтвердили, но и не опровергли причастность к произошедшему.