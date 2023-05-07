СБУ не подтвердила и не опровергла причастность к покушению на Прилепина

Служба безопасности Украины (СБУ) не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом в ведомстве сказали газете «Украинская правда».

«Официально мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть причастность СБУ к той или иной «бавовне», — сказали там.

Как заявили в Следственном комитете России, подозреваемый во взрыве Александр Пермяков сознался и утверждает, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами и действовал по их указанию. Он родился на Украине, в 2022 году приехал в Россию с целью «убийства, ликвидации Захара Прилепина», рассказал Пермяков. «Способ убийства — дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами. Сожалею о содеянном», — сказал он.

Автомобиль Audi Q7 Прилепина взорвалась в Нижегородской области утром 6 мая. Писатель получил ранения, а его водитель погиб. Прилепина прооперировали, после чего ввели в медикаментозный сон, чтобы «быстрее восстанавливаться», сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (теракт). Через несколько часов МВД задержало подозреваемого. Полицейские ищут возможных соучастников.

МИД возложил ответственность за покушение на Прилепина как на Украину, так и на западные страны, в первую очередь на США.