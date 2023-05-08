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Подозреваемому в покушении на Прилепина предъявили обвинение в терроризме

СК: подозреваемому в покушении на Прилепина предъявили обвинение в терроризме
Следствие требует арестовать Александра Пермякова. Ранее СК опубликовал видео, на котором мужчина заявил, что действовал по заданию спецслужб Украины. Киев не подтвердил и не опроверг причастность к произошедшему
Избрание меры пресечения Александру&nbsp;Пермякову (Семёнов, Нижегородская область)
Избрание меры пресечения Александру Пермякову (Семёнов, Нижегородская область) (Фото: Михаил Кутузов / ТАСС)

Александру Пермякову, которого подозревают в покушении на писателя Захара Прилепина, предъявили обвинение по статьям о террористическом акте (ст. 205 УК) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК), сообщает Следственный комитет. Следствие просит арестовать его.

Как сообщает ТАСС, Пермякова доставили в Семеновский районный суд Нижегородской области, процесс по его делу уже начался.

Пермяков был задержан 6 мая через несколько часов после взрыва Audi Q7 Прилепина в Нижегородской области. На видео допроса подозреваемого, которое показал СК, Пермяков заявил, что в 2018 году его завербовали спецслужбы Украины, а в 2022-м он приехал в Россию «с целью убийства, ликвидации Захара Прилепина». Перед тем как сознаться, задержанный заявил полицейским, что «на пруду данной местности ловил куропаток», сообщили в МВД.

Пермякову 29 лет, он является уроженцем Украины и ранее уже был судим, следует из данных полиции.

При взрыве Прилепин получил «незначительные переломы», ему сделали операцию, говорил нижегородский губернатор Глеб Никитин. Знакомый писателя Александр Шубин, который ехал на пассажирском сиденье, погиб. Со слов Прилепина, взрыв прогремел под креслом Шубина. Мины были две, но исполнитель нападения привел в действие только одну из них. «Если бы взорвал вторую, погибли бы все», —заявил он.

Москва возложила ответственность за покушение на писателя на Украину и западные страны, в первую очередь на США. Служба безопасности Украины не стала ни подтверждать, ни опровергать свою причастность к подрыву автомобиля Прилепина.

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Захар Прилепин Следственный комитет теракт покушение
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