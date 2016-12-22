Погиб глава ДНР Александр Захарченко

Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко стал жертвой взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» близ его резиденции

Александр Захарченко (Фото: Александр Кравченко / ТАСС)

В результате взрыва в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он скончался от полученных ранений, сообщает портал Life. Информацию о гибели Захарченко подтвердил РБК депутат ДНР Владислав Бриг.

Согласно данным Донецкого агентства новостей, взрыв прогремел около 17:30 мск в кафе «Сепар». К кафе прибыли многочисленные машины экстренных служб, место взрыва оцеплено. После взрыва в здании кафе начался пожар, его тушением занимаются два пожарных расчета.

Как сообщил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг, в результате взрыва погиб один человек, трое пострадали. «Взрыв у кафе «Сепаратист» на Пушкина», — добавил он. Как уточняет «РИА Новости», место взрыва расположено неподалеку от резиденции главы ДНР. По данным украинского издания «Обозреватель», взрывчатка была заложена в машину, припаркованную у ресторана.

Бриг также сообщил, что от взрыва пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (также известный как Ташкент). С апреля 2016 года он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР.

Очевидцы рассказали РБК, что после взрыва центр Донецка был перекрыт силовиками. «Сейчас в центре города все оцеплено, полиция, пожарная охрана, все перекрыто... У посетителей кафе, а также у журналистов, которые быстро оказались на месте взрыва, изымают флешки и другие электронные носители», — рассказала очевидец.

Знакомая Захарченко рассказала РБК, что кафе «Сепар» было открыто главой ДНР. «Я не знаю, является ли он учредителем этого кафе, но то, что идея его создания [принадлежит Захарченко], — это точно», — сообщила она. В этом кафе проходили неформальные встречи главы республики, а также здесь он обедал и ужинал, сообщила знакомая.

Источник агентства «Интерфакс» в силовых структурах ДНР сообщил, что вероятными организаторами взрыва были украинские диверсанты, подозреваемые уже задержаны. «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — рассказал собеседник агентства.

На момент гибели Захарченко было 42 года.