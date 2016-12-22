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Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Политика, 18:20
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Погиб глава ДНР Александр Захарченко
Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко стал жертвой взрыва, прогремевшего в кафе «Сепар» близ его резиденции
Александр Захарченко (Фото: Александр Кравченко / ТАСС)

В результате взрыва в центре Донецка погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Он скончался от полученных ранений, сообщает портал Life. Информацию о гибели Захарченко подтвердил РБК депутат ДНР Владислав Бриг.

Согласно данным Донецкого агентства новостей, взрыв прогремел около 17:30 мск в кафе «Сепар». К кафе прибыли многочисленные машины экстренных служб, место взрыва оцеплено. После взрыва в здании кафе начался пожар, его тушением занимаются два пожарных расчета.

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Как сообщил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг, в результате взрыва погиб один человек, трое пострадали. «Взрыв у кафе «Сепаратист» на Пушкина», — добавил он. Как уточняет «РИА Новости», место взрыва расположено неподалеку от резиденции главы ДНР. По данным украинского издания «Обозреватель», взрывчатка была заложена в машину, припаркованную у ресторана.

Бриг также сообщил, что от взрыва пострадал министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев (также известный как Ташкент). С апреля 2016 года он исполнял обязанности заместителя председателя Совета министров ДНР.

Очевидцы рассказали РБК, что после взрыва центр Донецка был перекрыт силовиками. «Сейчас в центре города все оцеплено, полиция, пожарная охрана, все перекрыто... У посетителей кафе, а также у журналистов, которые быстро оказались на месте взрыва, изымают флешки и другие электронные носители», — рассказала очевидец.

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Знакомая Захарченко рассказала РБК, что кафе «Сепар» было открыто главой ДНР. «Я не знаю, является ли он учредителем этого кафе, но то, что идея его создания [принадлежит Захарченко],  — это точно», — сообщила она. В этом кафе проходили неформальные встречи главы республики, а также здесь он обедал и ужинал, сообщила знакомая.

Источник агентства «Интерфакс» в силовых структурах ДНР сообщил, что вероятными организаторами взрыва были украинские диверсанты, подозреваемые уже задержаны. «Задержано несколько человек, украинские диверсанты и связанные с ними лица, которые подозреваются в причастности в покушении на главу республики», — рассказал собеседник агентства.

На момент гибели Захарченко было 42 года. 

Биография Александра Захарченко

Александр Захарченко родился в 1976 году в Донецке. Отучившись на электромеханика, поступил в юридический институт МВД Украины, но не окончил. Работал электромехаником на угольных шахтах, вел предпринимательскую деятельность. В 2010 году возглавил донецкое отделение общественной организации «Оплот», которая, в частности, занималась помощью семьям погибших при исполнении военнослужащих и сотрудников милиции. Вместе с членами этой организации весной 2014 года он участвовал в штурме донецкого горсовета. Впоследствии командовал отрядом «Оплот» в составе армии ДНР, участвуя в боевых действиях в Донбассе. После референдума о независимости ДНР почти два месяца был военным комендантом Донецка, а в июле 2014-го занял пост замглавы МВД самопровозглашенной республики. Еще через месяц сменил Александра Бородая на посту главы правительства ДНР. А в ноябре того же года был избран главой самопровозглашенной республики.

В конце июля 2014 года министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) говорил, что Захарченко в ходе столкновений с украинскими военными получил ранение в руку. В конце августа того же года на него было совершено покушение, но ранения получил только водитель. В 2015-м сообщалось, что Захарченко был ранен в ногу во время боя под Дебальцево. В апреле следующего года Министерство госбезопасности ДНР сообщило о том, что на него снова готовилось покушение и что власти задержали группу украинцев со взрывным устройством. Спустя несколько месяцев глава ДНР попал под обстрел под Донецком.

Авторы: Георгий Тадтаев, Екатерина Костина, Дмитрий Серков, Филипп Алексенко.
Теги: Донецк , взрыв , Александр Захарченко
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После гибели Захарченко МИД заявил о «кровавой бойне» в Донбассе Политика
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