Буданов назвал нового посредника в обмене пленными

Глава украинской разведки Буданов поддержал предложение папы римского провести обмен по формуле «всех на всех» между Москвой и Киевом, отметив, что основным посредником в процессе вместо Турции стали ОАЭ

Кирилл Буданов (Фото: Владимир Тарасов / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Основным посредником в вопросе обмена военнопленными между Россией и Украиной вместо Турции стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), заявил в интервью немецкому медиаходингу ARD глава украинской разведки Кирилл Буданов.

Он отметил, что поддерживает предложение папы римского об обмене по формуле «всех на всех» по случаю Пасхи, однако, по словам Буданова, заинтересованности со стороны России он не видит. «Я полностью поддерживаю это. Давайте сделаем. Осталось только одно: убедить Россию», — сказал глава украинской разведки (цитата по Tagesshau).

Папа римский Франциск призвал к обмену пленными между Россией и Украиной в формате «всех на всех» в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи 31 марта. Также он высказался за возвращение заложников палестинской исламистской группировки ХАМАС и прекращение огня в секторе Газа между движением и Израилем.

МВД России в минувшем декабре объявило Буданова в розыск, до этого его заочно арестовали по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года. А 7 февраля 2024-го Росфинмониторинг включил главу украинской разведки в свой перечень террористов и экстремистов.

31 января Москва и Киев в рамках обмена пленными передали по 195 человек. Депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев отмечал, что этот обмен стал самым большим. Всего за январь в Россию вернулись 443 военных. В феврале обмен пленными провели по формуле «100 на 100». В марте Россия и Украина обменяли тела погибших военнослужащих.

Несколько раундов обмена пленными проходили в аэропорту Анкары, например, 22 сентября 2022 года: тогда Москва получила 56 человек, в том числе председателя совета движения «Другая Украина» и бывшего лидера запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука, а Киев — 215 человек, в том числе пять командиров «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

По условиям обмена командиры «Азова» должны были находиться в Турции до окончания боевых действий. Однако после визита в Турцию в июле 2023 года украинского президента Владимира Зеленского они вернулись на Украину. Нацгвардия объявила, что «Азов» восстановил свое существование и вернулся к выполнению боевых задач в Донбассе. В конце августа российские военные сообщали о боях с «Азовом».

Кремль назвал произошедшее нарушением договоренностей, которое «никого не красит». Там также заявили, что это связано с саммитом НАТО и медленным продвижением Украины на фронте.