Россия и Украина обменяли по сотне военных

В Россию вернулись 100 военнослужащих, столько же были переданы Украине. В прошлый раз состоялся самый большой обмен — тогда в Россию вернулись 195 военных и столько же на Украину, сообщало Минобороны

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Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «100 на 100», сообщило Минобороны.

«8 февраля в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 100 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 100 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС доставят освобожденных из плена российских военнослужащих в Москву для лечения и реабилитации, всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Обмен пленными проведен при посредничестве ОАЭ, отметили в ведомстве.

Предыдущий обмен пленными прошел 31 января. Тогда в Россию вернулись 195 военнослужащих, столько же были переданы Украине. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киеву вернули 207 военных и гражданских. По оценке депутата Госдумы, представителя парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаила Саралиева, за январь в общей сложности удалось освободить из плена 443 российских военных. Последний обмен, по формуле «195 на 195», он назвал «самым большим».

Перед этим должны были обменять 192 российских военнопленных на столько же украинских, заявляла российская сторона. Однако самолет Ил-76, на борту которого, по данным Минобороны, находились в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, потерпел крушение в Белгородской области. Второе воздушное судно с пленными после этого развернули, говорили власти. В министерстве заявляли, что по самолету выпустили две ракеты из Харьковской области. Следственный комитет сообщал, что Ил-76 был сбит зенитной управляемой ракетой MIM-104A американского комплекса Patriot.