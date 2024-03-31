Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными «всех на всех»
Папа римский Франциск предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех», его слова приводит газета Corriere della Sera.
«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!» — сказал понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи.
Он также призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в секторе.
«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине», — заключил папа Франциск.
Материал дополняется
Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса
Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»
Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»
В здании Бауманки загорелась кровля. Видео
Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года