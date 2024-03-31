 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными «всех на всех»

Папа Франциск предложил России и Украине обменяться всеми пленными
Сюжет
Военная операция на Украине
Папа Франциск
Папа Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех», его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!» — сказал понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи.

Он также призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в секторе.

«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине», — заключил папа Франциск.

Материал дополняется

Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса

Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»

Песков ответил на слова Зеленского о переговорах

Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»

В здании Бауманки загорелась кровля. Видео

Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж

В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
Краснов сообщил о жалобах на задержку выплат раненным на военной операции Политика, 14:25
Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными «всех на всех» Политика, 14:11
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 14:10
Глава ФСБ заявил о наличии данных об организаторах диверсий в России Политика, 13:59
С Байконура запустили ракету «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» Технологии и медиа, 13:30
Российские войска уничтожили три украинских Су-25 Политика, 13:27
Минобороны сообщило о групповом ударе по газодобыче на Украине Политика, 13:23
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Умерла бывший тренер Авербуха и Валиевой Спорт, 13:08
В каком регионе гостиницы обогнали Москву по доходам от туристов Технологии и медиа, 13:01
Террористов в Дагестане нашли в рамках усиления после теракта в «Крокусе» Общество, 12:59
Кличко исключил заморозку конфликта на Украине Политика, 12:49
Какое решение в планировке квартиры будет выгодным для большой семьи РБК и ПИК, 12:44
Число погибших в результате подрыва автомобиля в Сирии выросло до 10 Общество, 12:43
Сын Цзю заявил, что ничего не видел во время титульного боя из-за крови Спорт, 12:42