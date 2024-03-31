Папа Франциск предложил России и Украине обмен пленными «всех на всех»

Папа Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Папа римский Франциск предложил России и Украине обменяться пленными по формуле «всех на всех», его слова приводит газета Corriere della Sera.

«Призывая к уважению принципов международного права, я надеюсь на всеобщий обмен всеми пленными между Россией и Украиной: всех на всех!» — сказал понтифик в традиционном послании «К городу и миру» (Urbi et Orbi) по случаю Пасхи.

Он также призвал обеспечить доступ к гуманитарной помощи в секторе Газа, к скорейшему освобождению заложников, захваченных ХАМАС 7 октября, а также к немедленному прекращению огня в секторе.

«Мои мысли прежде всего обращены к жертвам многих конфликтов, которые происходят в мире, начиная с тех, что происходят в Израиле и Палестине, а также на Украине», — заключил папа Франциск.

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