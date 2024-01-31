Россия и Украина обменялись пленными

Минобороны: из плена были возвращены 195 российских военных

Во время обмена 195 российских военных были обменяны на 195 украинских.

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Из украинского плена возвращены 195 российских военных, сообщило Минобороны России. Взамен были переданы 195 украинских пленных.

Обмен пленными был производен после переговоров, добавили в ведомстве.

Российских военных доставили в Москву на транспортных самолетах «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России». Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Предыдущий обмен должен был состояться 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 ВКС России под Белгородом. На борту самолета были 65 пленных военных ВСУ, которых планировалось передать.