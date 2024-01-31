 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Россия и Украина обменялись пленными

Минобороны: из плена были возвращены 195 российских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Во время обмена 195 российских военных были обменяны на 195 украинских.
Фото: Paula Bronstein / Getty Images
Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Из украинского плена возвращены 195 российских военных, сообщило Минобороны России. Взамен были переданы 195 украинских пленных.

Обмен пленными был производен после переговоров, добавили в ведомстве.

Российских военных доставили в Москву на транспортных самолетах «для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России». Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Предыдущий обмен должен был состояться 24 января, но он не состоялся из-за крушения Ил-76 ВКС России под Белгородом. На борту самолета были 65 пленных военных ВСУ, которых планировалось передать.

Картаполов заявил о срыве обмена пленными из-за сбитого Ил-76
Политика
Андрей Картаполов

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Теги
Минобороны пленные Россия Украина военные
Материалы по теме
В Киеве назвали подлинным список пленных для обмена в день крушения Ил-76
Политика
СК показал кадры посадки украинских военнопленных в Ил-76
Политика
Путин допустил, что Ил-76 с пленными ВСУ сбили по ошибке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 30 янв, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 30 янв, 17:53
Как украсть ₽19 млрд за год: от вирусов-червей до дипфейков РБК и Сбер, 16:06
В «Роскино» назначили нового гендиректора Общество, 16:05
Россия и Украина провели обмен пленными Политика, 15:53
Не любой храп нужно лечить: как справиться с этим недугом Pro, 15:50
Экс-главе Внешпромбанка дали 13 лет по делу о присвоении ₽156 млрд Общество, 15:45
Совкомбанк купил первый выпуск цифровых прав на зеленые сертификаты Пресс-релиз, 15:42
Биткоин закрыл в плюсе пятый месяц подряд. Что влияло на рынок в январе Крипто, 15:41
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Россия и Украина обменялись пленными⁠ Политика, 15:38
Шапша назвал посты о стрельбе в школах происками спецслужб Украины Политика, 15:34
РБК признан лучшим работодателем России среди крупных медиакомпаний Отрасли, 15:34
Россиянка успешно начала защиту титула на турнире WTA в Австрии Спорт, 15:33
Причиной масштабного сбоя в Рунете назвали несовершенный софт Технологии и медиа, 15:32
Второй энергоблок Курской АЭС заглушили после 45 лет работы Общество, 15:25
МЧС предупредило москвичей о ледяном дожде и гололеде Общество, 15:18