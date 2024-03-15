Россия вернула тела 69 погибших военных

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины ранее сообщил о передаче Киеву тел 100 погибших военнослужащих

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.

Ранее координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Киев вернул тела 100 погибших военнослужащих.

В предыдущий раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 февраля. Саралиев тогда говорил, что российской стороне передали тела 61 погибшего. В Киеве сообщали о получении 58 тел.

Президент Владимир Путин заявлял, что пропорции числа взятых в плен у России и Украины — примерно 1:10.

В январе планировался обмен военнопленными по формуле «192 на 192». 24 января в Белгородской области разбился Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных. Москва обвинила Киев в катастрофе. В марте уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что украинская сторона просила передать тела погибших пленных при крушении Ил-76.