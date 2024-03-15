Россия вернула тела 69 погибших военных
Российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, сообщил РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, который является представителем парламентской координационной группы по вопросам военной операции.
Ранее координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины сообщил, что Киев вернул тела 100 погибших военнослужащих.
В предыдущий раз Россия и Украина обменялись телами погибших военных 16 февраля. Саралиев тогда говорил, что российской стороне передали тела 61 погибшего. В Киеве сообщали о получении 58 тел.
Президент Владимир Путин заявлял, что пропорции числа взятых в плен у России и Украины — примерно 1:10.
В январе планировался обмен военнопленными по формуле «192 на 192». 24 января в Белгородской области разбился Ил-76, на борту которого находились 65 украинских пленных. Москва обвинила Киев в катастрофе. В марте уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сказала, что украинская сторона просила передать тела погибших пленных при крушении Ил-76.
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