Буданова и командующего ВМС Украины Неижпапу внесли в реестр экстремистов

Кирилл Буданов (Фото: president.gov.ua)

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) включила в реестр террористов и экстремистов главу Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова, следует из перечня ведомства.

Кроме того, в список попал командующий украинскими военно-морскими силами вице-адмирал Алексей Неижпапа.

По закону лица, внесенные в реестр террористов и экстремистов, лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета в российских банках или использовать средства на уже открытых.

В апреле 2023 года Хамовнический суд Москвы заочно арестовал Неижпапу, его обвинили в совершении трех преступлений по ч. 3 ст. 33 и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

За 2023 год в России также дважды заочно арестовали Буданова. В апреле Лефортовский районный суд Москвы обвинил его по нескольким статьям: ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка теракта группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные операции со взрывчатыми веществами). Главе украинской разведки заочно дали два месяца ареста. ФСБ назвала его организатором взрыва на Крымском мосту, который произошел в октябре 2022 года.

В декабре столичный Басманный районный суд заочно арестовал Буданова по статье о теракте. Главу ГУР обвинили в совершении 104 преступлений, предусмотренных п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК (террористический акт), максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

Сроки ареста для Неижпапы и Буданова будут исчисляться с момента их экстрадиции в Россию или задержания на ее территории.