Кремль назвал нарушением договора возврат командиров «Азова» на Украину

Возвращение пяти командиров «Азова» из Турции на Украину до окончания боевых действий нарушает договоренности с Москвой, причем нарушили их как Киев, так и Анкара, заявил Песков. По его словам, Россию об этом не проинформировали

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Возвращение командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) из Турции на Украину нарушает условия достигнутых соглашений, они должны были оставаться там до конца боевых действий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, договоренности нарушили как Киев, так и Анкара. Песков отметил, что Россию не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова» на родину. Представитель Кремля связал это с трудностями при проведении украинского контрнаступления.

Москва понимает, что Анкара проявляет солидарность с НАТО как член альянса, добавил Песков. В то же время он сказал, что нарушение договоренностей «никого не красит».

О том, что пять командиров «Азова» вернулись из Турции на Украину, президент Владимир Зеленский сообщил 8 июля. Речь идет о командире «Азова» Денисе Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандира Святославе Паламаре, майоре нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике нацгвардии Денисе Шлега.

Они оказались в Турции после обмена военнопленными в сентябре прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

С начала российской военной операции на Украине бойцы основанного в 2014 году «Азова» принимали участие в боевых действиях. В частности, они оставались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после того, как в апреле прошлого года весь город, кроме территории предприятия, перешел под контроль российских войск. Президент России Владимир Путин тогда отменил штурм завода, приказав его блокировать.

Бойцы «Азова» занимали территорию предприятия около двух месяцев. После перехода Мариуполя под контроль российских сил и переговоров при посредничестве ООН с завода эвакуировали сначала гражданских, затем раненных. 20 мая украинские военные, находившиеся там, сдались в плен. По данным Минобороны России, их было более 2,4 тыс.

Киев настаивал на обмене пленных военных с «Азовстали» на пленных российских военнослужащих. В Москве допускали такой вариант, но были и другие предложения. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин говорил о необходимости трибунала над украинскими военными. При этом сенатор Андрей Клишас предлагал провести суд над бойцами «Азова» на территории республик Донбасса, напомнив, что там нет моратория на смертную казнь. (ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре прошлого года наряду с Запорожской и Херсонской областями, на территории России действует мораторий на смертную казнь).

Позже Москва и Киев несколько раз проводили обмен пленными, в их числе были и члены «Азова». В феврале батальон стал бригадой Нацгвардии Украины.