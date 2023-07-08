Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Россиянка разгромно проиграла второй ракетке мира на Уимблдоне Спорт, 19:57
Где найти жилье рядом с магазинами, кафе и другими сервисами РБК и ПИК, 19:53
На балконе дома в Великом Новгороде нашли тело 23-летней девушки в бочке Общество, 19:46
Кремль назвал нарушением договора возврат командиров «Азова» на Украину Политика, 19:39
Юрта, чак-чак и глэмпинг: что стоит попробовать в Татарстане РБК и LADA, 19:19
Книжный в Петербурге сообщил о визите полиции из-за лекции Стрелкова Политика, 19:13
Адвокат сообщила, что новую экспертизу по делу Беркович проведет ФСБ Политика, 19:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ХМАО ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 19:02
Умер олимпийский чемпион по фехтованию 1980 года Николай Алехин Спорт, 18:55
Как получить полную информацию о потенциальном бизнес-партнере Тренды, 18:46
Квартиры в Новой Москве: жить на природе и удобно добираться на работу РБК и ПИК, 18:43
Ферстаппен выиграл пятую подряд квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 18:42
Погранкомитет Белоруссии обвинил Литву в шантаже после перекрытия КПП Политика, 18:37
Полиция в Париже разогнала акцию против полицейского насилия Общество, 18:24
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль назвал нарушением договора возврат командиров «Азова» на Украину

Песков: возвращением командиров «Азова» Украина и Турция нарушили договоренности
Возвращение пяти командиров «Азова» из Турции на Украину до окончания боевых действий нарушает договоренности с Москвой, причем нарушили их как Киев, так и Анкара, заявил Песков. По его словам, Россию об этом не проинформировали
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Возвращение командиров «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) из Турции на Украину нарушает условия достигнутых соглашений, они должны были оставаться там до конца боевых действий, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

По его словам, договоренности нарушили как Киев, так и Анкара. Песков отметил, что Россию не поставили в известность о решении вернуть командиров «Азова» на родину. Представитель Кремля связал это с трудностями при проведении украинского контрнаступления.

Москва понимает, что Анкара проявляет солидарность с НАТО как член альянса, добавил Песков. В то же время он сказал, что нарушение договоренностей «никого не красит».

О том, что пять командиров «Азова» вернулись из Турции на Украину, президент Владимир Зеленский сообщил 8 июля. Речь идет о командире «Азова» Денисе Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергее Волынском, замкомандира Святославе Паламаре, майоре нацгвардии Олеге Хоменко и полковнике нацгвардии Денисе Шлега.

Они оказались в Турции после обмена военнопленными в сентябре прошлого года. Украина тогда получила 215 человек, а Россия — 55 военных, а также украинского политика Виктора Медведчука. При этом пятеро командиров «Азова» должны были остаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии турецкого президента».

С начала российской военной операции на Украине бойцы основанного в 2014 году «Азова» принимали участие в боевых действиях. В частности, они оставались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе после того, как в апреле прошлого года весь город, кроме территории предприятия, перешел под контроль российских войск. Президент России Владимир Путин тогда отменил штурм завода, приказав его блокировать.

Читайте на РБК Pro
Рынок на $6,9 млрд: какие компании борются с болезнью Альцгеймера
Как политические риски влияют на инвестиции россиян
Зарплата 500 тыс. руб. плюс: кому и за что в России столько платят
«Риски как никогда высоки»: почему эксперты ждут распродажи на рынке США

Бойцы «Азова» занимали территорию предприятия около двух месяцев. После перехода Мариуполя под контроль российских сил и переговоров при посредничестве ООН с завода эвакуировали сначала гражданских, затем раненных. 20 мая украинские военные, находившиеся там, сдались в плен. По данным Минобороны России, их было более 2,4 тыс.

Киев настаивал на обмене пленных военных с «Азовстали» на пленных российских военнослужащих. В Москве допускали такой вариант, но были и другие предложения. Например, врио главы ДНР Денис Пушилин говорил о необходимости трибунала над украинскими военными. При этом сенатор Андрей Клишас предлагал провести суд над бойцами «Азова» на территории республик Донбасса, напомнив, что там нет моратория на смертную казнь. (ДНР и ЛНР вошли в состав России в сентябре прошлого года наряду с Запорожской и Херсонской областями, на территории России действует мораторий на смертную казнь).

Позже Москва и Киев несколько раз проводили обмен пленными, в их числе были и члены «Азова». В феврале батальон стал бригадой Нацгвардии Украины.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Дмитрий Песков Азов Турция Украина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter