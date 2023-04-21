Суд в Москве заочно арестовал главу разведки Украины

Кирилл Буданов (Фото: офис президента Украины)

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщили РБК в пресс-службе суда.

Буданова обвиняют по нескольким статьям: по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (попытка теракта группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 222.1 УК (незаконные операции со взрывчатыми веществами). Срок ареста будет исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.

Ранее ФСБ назвала его организатором взрыва на Крымском мосту, который произошел в октябре прошлого года.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате теракта обрушились два автомобильных пролета и загорелись цистерны с топливом проходящего мимо железнодорожного состава. В результате теракта погибли четыре человека.

Президент России Владимир Путин говорил, что спецслужбы Украины — исполнители теракта на Крымском мосту. «Сомнений нет, это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации», — отмечал он.