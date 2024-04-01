Не стреляют, убирают мины: как Россия и Украина обмениваются телами

Для обмена телами погибших вводится режим прекращения огня, дороги ненадолго разминируют, чтобы пропустить фургоны, пишет Telegraph. Украинские спецслужбы присутствуют на встрече без оружия, процесс проходит в России

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Обмен телами погибших военнослужащих происходит на российско-украинской границе в Сумской области, процесс длится около часа, во время него действует режим прекращения огня, пишет The Telegraph, чей корреспондент проследил за ходом обмена.

Сумская область Украины граничит с Курской, Брянской и Белгородской областями России.

Приграничную полосу разминируют, чтобы пропустить грузовики с телами, после чего их сразу минируют обратно. Судмедэксперты Международного комитета Красного Креста (МККК) проводят на границе выборочную проверку тел, после чего автомобили въезжают в Россию в сопровождении сотрудников украинских спецслужб, спасательных ведомств и представителей МККК. Руководитель миссии Красного креста на Украине Юрг Эглин пояснил, что организация присутствует в качестве «сигнала безопасности» для обеих сторон.

Украинская делегация въезжает обычно на территорию Россию. «Мы отправляемся на их территорию, потому что не хотим, чтобы российская техника находилась на нашей территории. Конечно, это риск, но он меньше, чем если бы они приехали», — пояснил сотрудник украинской военной разведки Виталий Матвиенко. Украинская сторона прибывает без оружия и находится в автомобилях Красного Креста.

Пропавшими без вести числятся более 24 тыс. украинских солдат, всего в результате обменов телами на Украину удалось вернуть 2495 погибших, сообщил глава украинского координационного центра генерал Дмитрий Усов, который координирует работу «коридора» обмена телами.

«Этот коридор — единственный способ вернуть наш «павший дом». Это [не только] означает, что все погибшие будут достойно похоронены на Украине, [но и] что их родственники и все неравнодушные граждане нашей страны смогут отдать дань уважения», — пояснил Усов.

Согласно Женевской конвенции, обмен военнопленными и телами погибших происходит только после завершения вооруженного конфликта, однако в конфликте между Россией и Украиной этот процесс был налажен спустя полгода после начала полномасштабных боев, отмечает The Telegraph. Посредником между сторонами летом 2022 года стал Красный Крест.

С тех пор, по словам украинских чиновников, процесс обмена телами продолжался без сбоев в отличии от обмена пленными. По возвращению на Украину по законодательству страны необходим ДНК-анализ для установления личности, процесс идентификации может занять от десяти дней до года либо еще дольше.

В марте стороны как минимум дважды обменялись телами погибших: 15 и 29 числа. Сначала российская сторона забрала 69 тел погибших солдат, украинская — 100, в конце месяца Москва забрала 29 тел погибших, Киев — 121. Почти все переданные служащие ВСУ погибли на донецком направлении, уточняли власти Украины.

Об обмене пленными в последний раз было известно в феврале. В начале месяца стороны обменялись пленными по формуле «100 на 100», процесс состоялся при посредничестве ОАЭ.