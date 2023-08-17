Нацгвардия Украины: «Азов» вернулся к участию в боях на границе ДНР и ЛНР

Киев объявил о возрождении «Азова» и его участии в боях

«Азов», который принимал участие в боях за Мариуполь в прошлом году, вернулся на линию соприкосновения и теперь действует в районе Серебрянского лесничества на границе ДНР и ЛНР, сообщила Нацгвардия Украины

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Украинское подразделение «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) восстановился и вернулся в зону военных действий, сообщил на брифинге представитель Нацгвардии (в ее структуру входит подразделение) Николай Уршалович, передает «РБК Украина».

«Бригада специального назначения «Азов» восстановилась и приступила к выполнению боевых задач в районе Серебрянского лесничества», — заявил он.

Серебрянское лесничество находится между Кременной, Лисичанском (ЛНР) и Северском (ДНР).

Российское Минобороны регулярно сообщает о ходе боевых действий в районе этого лесничества. 17 августа, утверждает ведомство, там было «нанесено огневое поражение по штурмовым группам 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ», они потеряли более 50 военных. Однако в заявлениях за последнее время об участии «Азова» в боях в данном районе не упоминалось.

В конце июля руководитель Нацгвардии Александр Пивненко заявил, что в течение месяца к выполнению боевых задач вернутся командиры «Азова». Это Денис Прокопенко, и.о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты Сергей Волынский, замкомандира Святослав Паламар, майор Нацгвардии Олег Хоменко и полковник Нацгвардии Денис Шлега. Они были взяты в плен российской стороной в мае 2022 года после боев на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. В сентябре их в составе 215 украинских бойцов обменяли на 55 российских военных, а также украинского политика Виктора Медведчука.

Однако азовцы не выехали тогда на Украину, они должны были оставаться в Турции до завершения военных действий «под личные гарантии» президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Но 8 июля они вернулись в свою страну. Москва посчитала это нарушением договоренностей и связала случившееся с неудачами Киева в ходе контрнаступления.

Как пишет «Политика страны», Прокопенко еще в начале августа принимал участие в тактических учениях «Азова». Сам он в июле после возвращения на Украину отмечал, что планирует снова участвовать в боевых действиях.

Некоторые участники батальона, попавшие в плен, находятся под следствием в России, дело рассматривает Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону.