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В партии Шольца не исключили «уличные бои во Львове» без поставок Украине

Генсек СДПГ Кюнерт: в ЕС резко затихли после согласия Германии поставить танки Украине
СДПГ — миролюбивая, но не пацифистская партия, поставки вооружений Украине были необходимы, заявил генсек. Он отметил, что как только ФРГ согласились передать ВСУ танковую роту, другие страны «затихли» по передаче своего оружия
Танк&nbsp;Leopard 2 A6
Танк Leopard 2 A6 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Поставки вооружений западными странами продлевают конфликт на Украине, однако если бы Киев не получал поддержки, Россия установила контроль над всей украинской территорией в течение нескольких месяцев, заявил генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт в эфире ZDF.

«То есть, [если бы] с самого начала — никаких гаубиц и прочего, никакой противовоздушной обороны. Тогда, возможно, и сегодня шли бы уличные бои в Киеве и Львове», — сказал Кюнерт.

По его мнению, оказанная Киеву военная помощь была «абсолютно необходимой и правильной».

Вместе с тем в последние недели сложилось впечатление, продолжил он, что весь мир хочет направить Киеву танки, но только Германия этому противилась. Однако Берлин дал конкретные обязательства, пообещав фактически сформировать танковую роту, но «вдруг вокруг нас стало очень тихо», многие страны ЕС схожих обещаний не дали. Кюнерт также указал, что в немецком обществе есть разные позиции относительно поставок оружия, некоторые жители ФРГ обеспокоены риском эскалации и канцлер обязан проводить осторожную политику.

«СДПГ является миролюбивой, но не пацифистской партией», — подчеркнул генсек СДПГ. Позиция партия, пояснил он, предусматривает, что на некоторые действия можно ответить «только силой, по крайней мере временно».

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СДПГ — крупнейшая партия в немецком парламенте, бундестаге, она занимает там 206 мест из 736. Эта политическая сила входит в состав правящей коалиции («светофора») вместе с «Зелеными» и СВДП — вместе у них 416 мест. Нынешний канцлер Олаф Шольц — член СДПГ.

Направить ВСУ танки западные страны договорились в январе, в украинском МИДе говорили, что в «международную танковую коалицию» входит 12 государств. Среди них США, Германия, Великобритания, Польша, Канада и другие. Минобороны Украины рассчитывает, что западные танки будут применяться уже этой весной.

Власти России поставки вооружений на Украину, в том числе танков, критикуют. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — считает президент Владимир Путин. Его представитель Дмитрий Песков уверен, что западные танки «горят и будут гореть», а саму Украину в связи с получением вооружений ожидают последствия «со знаком минус». Российский МИД увидел в передаче танков признаки эскалации конфликта.

 

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Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина поставки оружия Германия СДПГ Бундестаг танки Львов Киев

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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