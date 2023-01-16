Песков пообещал, что поставленные Украине британские танки «будут гореть»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 января
EUR ЦБ: 73,11 (+0,32) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Курс доллара на 14 января
USD ЦБ: 67,57 (-0,2) Инвестиции, 13 янв, 19:23
Трейдеры лишились $700 млн за выходные из-за роста курсов криптовалют Крипто, 14:10
На Сицилии задержали скрывавшегося 30 лет босса «Коза ностра» Политика, 14:07
Кремль анонсировал дополнения к концепции внешней политики Политика, 14:06
Компактный автомобиль для семейного бизнеса. Обзор РБК и Газ, 14:01
Guardian узнала о тупике в ЦЕРН из-за спора об авторстве ученых из России Политика, 13:54
Комплексный подход: как преображаются столичные промзоны Город, 13:54
Мосбиржа запустит опционы на акции «Роснефти», «Татнефти» и МТС Инвестиции, 13:52
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Песков допустил визит Путина в Петербург в день 80-летия прорыва блокады Политика, 13:49
Алена Косторная перешла в парное катание Спорт, 13:40
Песков назвал манипуляцией сообщения о конфликте Минобороны и ЧВК Вагнера Политика, 13:39
Балицкий заявил, что власти «дают время подумать» ждущим прихода ВСУ Политика, 13:37
Цены на газ в Европе рухнули на 11% до минимума с сентября 2021 года Инвестиции, 13:36
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 13:35
Как закрыть ООО, если в нем числится только генеральный директор Pro, 13:32
Военная операция на Украине ,  
0 

Песков пообещал, что поставленные Украине британские танки «будут гореть»

Дмитрий Песков: британские танки Challenger 2 «будут гореть» на Украине
Поставки британских танков украинской армии могут «затянуть ситуацию» в зоне спецоперации, но не способны ее изменить, заявил Дмитрий Песков. По его словам, эти танки «горят и будут гореть»
Танк Challenger 2
Танк Challenger 2 (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Кремль негативно оценивает планы Великобритании поставить украинской армии танки Challenger 2, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Оцениваем, воспринимаем весьма негативно. Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны — Польша и т.д, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина», — сказал Песков.

По его мнению, Украину используют «как инструмент для достижения своих антироссийских целей». «Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — сказал Песков.

Премьер Великобритании Риши Сукнак 15 января сообщил о планах направить в украинские войска эскадрон из 14 танков Challenger 2 в течение ближайших недель. Он добавил, что остальным странам следует ускорить поставки вооружений, чтобы добиться максимальной эффективности. Кроме того, ВСУ получат около 30 самоходных гаубиц AS90.



«В преддверии годовщины [ввода российских войск на Украину] премьер-министр будет стремиться продемонстрировать мощь Великобритании как международного катализатора, имеющего влияние в НАТО, G7, Объединенном экспедиционном корпусе Великобритании и других форматах», — сообщила пресс-служба британского правительства.

Президент Польши Анджей Дуда 11 января пообещал предоставить Украине танки Leopard. «В рамках создания коалиции будет передана рота танков Leopard. Мы хотим, чтобы это была международная кампания, и мы решили поставить первый пакет [помощи] в виде танков», — сказал он тогда.

Берлин официально не заявлял о готовности поставить танки и не давал разрешения на их реэкспорт.

Читайте на РБК Pro
«Лишь утро принадлежит тебе»: Кук, Брэнсон, Айгер — о подъеме до 5 утра
Во власти Китая: что будет с экономикой России в ближайшие 10 лет
Налоговая система России сильно обновится в 2023 году. Что важно знать
Власти КНР купят «золотую долю» в бигтехах. Почему это хорошо для акций

Агентство Bloomberg 13 января сообщило, что правительство канцлера Олафа Шольца, скорее всего, разрешит поставку Украине тяжелых танков Leopard до встречи министерств обороны союзных стран на авиабазе в Рамштайне, которая намечена на 20 января. По словам источников агентства, министр обороны Германии Кристине Ламбрехт на встрече в Рамштайне объявит «четкое решение» по поставкам Leopard. Еще один источник сообщил агентству, что давление на Берлин со стороны союзников по этому вопросу усиливается.

В понедельник, 16 января, канцелярия Шольца сообщила, что Ламбрехт подала заявление об отставке.
 

Авторы
Теги
Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Владислав Гордеев Владислав Гордеев
танки Украина спецоперация
Материалы по теме
Посольство исключило влияние британских танков у ВСУ на ход спецоперации
Политика
Independent узнала о намерении Британии передать Киеву танковый эскадрон
Политика
NYT узнала о спорах США и Германии из-за поставок танков Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter