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МИД напомнил об Оруэлле из-за поставок Западом танков Украине

Замглавы МИД Рябков: Запад отрицает очевидное, не считая эскалацией поставки танков Киеву
Власти США и руководство НАТО повторяют «мир — это война», напрямую цитируя писателя Оруэлла, заявил Рябков. Он счел, что западные страны решили поставить Украине танки в рамках усилий США по расчету «на первый, второй».
Танк Leopard
Танк Leopard (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Поставки украинской армии танков и другого тяжелого вооружения из западных стран станут эскалацией конфликта, несогласие с этим Вашингтона является парадоксальным «отрицанием очевидного», заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.

«И вообще в последнее время прямых цитат из [писателя Джорджа ] Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: «мир — это война» — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе», — добавил он.

Рябков счел, что действия Вашингтона обусловлены желанием «опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый, второй». По его мнению, другие страны мира все более обеспокоены из-за перспектив поставок вооружений Украине — «куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов».

Материал дополняется.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сергей Рябков МИД танки поставки оружия Украина США Джордж Оруэлл
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