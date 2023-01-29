МИД напомнил об Оруэлле из-за поставок Западом танков Украине
Поставки украинской армии танков и другого тяжелого вооружения из западных стран станут эскалацией конфликта, несогласие с этим Вашингтона является парадоксальным «отрицанием очевидного», заявил «РИА Новости» замминистра иностранных дел России Сергей Рябков.
«И вообще в последнее время прямых цитат из [писателя Джорджа ] Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: «мир — это война» — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе», — добавил он.
Рябков счел, что действия Вашингтона обусловлены желанием «опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый, второй». По его мнению, другие страны мира все более обеспокоены из-за перспектив поставок вооружений Украине — «куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум политиков или политиканов».
Материал дополняется.