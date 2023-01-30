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Министр обороны Украины назвал срок, когда ВСУ применят западные танки

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ могут начать использовать западные танки весной

Вооруженные силы Украины могут начать использовать переданные Западом танки уже весной, заявил министр обороны страны Алексей Резников в интервью CBC.

«Я надеюсь, что мы начнем использовать их, вероятно, весной», — сказал он.

Из танков, которые обещал передать Запад, в ВСУ создадут как минимум два танковых батальона, сказал министр. Их используют, «чтобы продолжить контрнаступление», заявил Резников.

Министр выразил уверенность, что западные государства будут и дальше поставлять танки на Украину. «Это (объявление о поставках танков. — РБК) не конец истории, а только ее начало», — подчеркнул он.

Власти Украины долгое время добивались поставок танков западного образца. В январе о намерении передать Украине такие танки заявили Великобритания, Франция, Германия, США, Польша и другие государства НАТО. При этом газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного польского чиновника писала, что страны Запада усиливали давление на Германию за счет тщательно подготовленных публичных заявлений, чтобы та согласилась на передачу танков. США, по данным издания, согласились поставить американские танки в будущем, чтобы ФРГ могла направить танки Leopard 2. Конкретных сроков поставки в Берлине и Вашингтоне не называли.

Россия критикует страны Запада за поставки вооружений на Украину, в том числе отправку ей танков. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что они «горят и будут гореть», а саму Украину из-за этого ожидают последствия «со знаком минус». Замглавы российского МИДа Сергей Рябков, в свою очередь, заявил, что решение о поставках вызовет эскалацию конфликта.

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