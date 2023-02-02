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Путин оценил поставки танков Украине фразой «нам есть чем ответить»

Губернатор Волгоградской области Андрей&nbsp;Бочаров, Владимир Путин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов &nbsp;
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, Владимир Путин и полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов   (Фото: пресс-служба губернатора Волгоградской области)

Россия не отправляет свои танки к границе тех, кто втягивает страны Европы «в новую войну» с Москвой, но знает, «чем ответить», заявил президент Владимир Путин во время выступления на концерте, посвященном 80-летию Сталинградской битвы в Волгограде. РБК вел трансляцию.

«Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — заявил президент.

Ранее в январе, когда Великобритания объявила о решении поставить Украине танки Challenger 2, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что они «будут гореть».

Он оценил этот шаг как негативный.

«Здесь мы не скрываем нашего отношения. Великобритания, другие европейские страны — Польша и т.д, которые сейчас говорят о своих намерениях устроить новый виток по поставкам нового, более совершенного технологически военного оборудования для Украины, — не способны изменить ситуацию на месте. Они должны это понять. Они способны затянуть всю ситуацию, доставить больше бед государству Украина», — сказал Песков.

По его мнению, Украину используют «как инструмент для достижения своих антироссийских целей». «Изменить это ничего не сможет. Специальная военная операция будет продолжаться. Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — заверил Песков.

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Германия и США в один день, 25 января, объявили, что поставят украинской армии танки Leopard 2 и Abrams.
 

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Владимир Путин Украина военный конфликт
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