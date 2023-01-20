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Кремль предсказал Киеву «последствия со знаком минус» от западных танков

Дмитрий Песков заявил о «последствиях со знаком минус» для Украины из-за западных танков

Последствия поставок Украине странами Запада тяжелых танков «будут со знаком минус», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

По его словам, такие поставки «добавят проблем для украинского народа». Песков предложил не «преувеличивать значение таких поставок с точки зрения способности их что-то поменять». «Но это ничего не изменит в плане продвижения российской стороны к своим целям», — заявил он.

Материал дополняется.

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