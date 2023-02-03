Кремль напомнил о словах Путина после объявления о поставке Киеву GLSDB

США впервые включили в пакет военной помощи дальнобойные ракеты. Дальность действия GLSDB составляет 150 км

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В Кремле призвали не забывать слова президента России Владимира Путина о том, что Москве «есть чем ответить». Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал объявление Пентагона о новом пакете военной помощи Украине, который включает в том числе снаряды GLSDB и дальнобойные ракеты для систем HIMARS, передает «РИА Новости».

«Важно не забывать вчерашнее заявление Путина в Волгограде», — сказал Песков.

Накануне, выступая на концерте в Волгограде в честь 80-летия Сталинградской битвы Путин сказал, что Россия знает, «чем ответить» на поставки Украине танков. «Мы свои танки к их границе не посылаем, у нас есть чем ответить, применением бронетехники дело не закончится», — заявил глава государства.

Как говорил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, поставить Киеву танки согласились 12 стран, среди них — США, Великобритания, Германия, Польша, Канада. По словам украинского посла во Франции Вадима Омельченко, в общей сложности западные страны пообещали 321 танк.

В правительстве Германии, которая решила передать 14 своих Leopard 2 и 88 снятых с вооружения Leopard 1, заявили, что приняли к сведению слова Путина о танках. «Но эти поставки <...> — поддержка, а не участие в войне. И это, безусловно, российскому президенту хорошо известно», — сказал представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.

США 3 февраля выделили Украине очередной пакет военной помощи, в этот раз на общую сумму свыше $2 млрд. В него войдут, среди прочего, самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальность стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma и боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Власти России критикуют поставки вооружений на Украину, в том числе танков. Кремль полагает, что полученные ВСУ танки «горят и будут гореть», а саму Украину в связи с этим ждут последствия «со знаком минус».