Пентагон сообщил о новом пакете помощи Киеву с ракетами дальностью 150 км
Пентагон сообщил о новом пакете помощи Киеву на $2,2 млрд с ракетами дальностью 150 км
ЗРК Hawk
США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд, в него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальность стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma, пишет Inside Defence cо ссылкой на сообщение Пентагона.
CNN пишет, что общий размер помощи составит $2,17 млрд, $425 млн из них будут направлены на передачу вооружений из запасов Пентагона, а $1,75 млрд — на закупку новых.
Из запасов Пентагона Киев получит:
- боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
- снаряды калибра 155 мм и 120 мм;
- 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
- крупнокалиберные пулеметы;
- 181 бронемашину с усиленной противоминной защитой;
- 2 тыс. противотанковых ракет;
- противопехотные мины Claymore;
- полевое снаряжение.
Дальнейшие поставки будут включать ракеты GLSDB дальностью 150 км, ЗРК Hawk, дроны Puma, а также различные радары, запчасти, медикаменты и т. д.
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