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Пентагон сообщил о новом пакете помощи Киеву с ракетами дальностью 150 км

Пентагон сообщил о новом пакете помощи Киеву на $2,2 млрд с ракетами дальностью 150 км
ЗРК Hawk
ЗРК Hawk (Фото: Wikimedia Commons)

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на общую сумму cвыше $2 млрд, в него войдут самонаводящиеся ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальность стрельбы более 150 км, зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Hawk, беспилотники Puma, пишет Inside Defence cо ссылкой на сообщение Пентагона.

CNN пишет, что общий размер помощи составит $2,17 млрд, $425 млн из них будут направлены на передачу вооружений из запасов Пентагона, а $1,75 млрд — на закупку новых.

Из запасов Пентагона Киев получит:

  • боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS;
  • снаряды калибра 155 мм и 120 мм;
  • 250 противотанковых ракетных комплексов Javelin;
  • крупнокалиберные пулеметы;
  • 181 бронемашину с усиленной противоминной защитой;
  • 2 тыс. противотанковых ракет;
  • противопехотные мины Claymore;
  • полевое снаряжение.

Дальнейшие поставки будут включать ракеты GLSDB дальностью 150 км, ЗРК Hawk, дроны Puma, а также различные радары, запчасти, медикаменты и т. д.

Материал дополняется.

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Пентагон поставки оружия Военная операция на Украине
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