Посол Украины назвал число танков, которые Киев получит от Запада

О поставках Киеву танков уже объявили США, Германия, Великобритания, Польша и другие страны. Среди машин, которые получит Киев, — немецкие Leopard, американские Abrams, британские Challenger и др.

Танки Leopard (Фото: David Smith / Keystone Press Agency / Global Look Press )

Запад пообещал поставить Украине 321 тяжелый танк, сообщил в интервью BFMTV украинский посол во Франции Вадим Омельченко.

«Сегодня многие страны официально подтвердили свое согласие поставить Украине 321 тяжелый танк», — сказал дипломат.

Он отметил, что танки нужны Киеву «как можно скорее», в конце лета-начале осени будет «слишком поздно». Ранее украинский президент Владимир Зеленский также отмечал, что поставки западных танков (а именно американских Abrams) к августу — слишком поздний срок.

Омельченко пояснил, что длительность поставок зависит от нескольких факторов. Это и необходимость проведения техобслуживания машин некоторыми странами, и решение вопросов логистики, и получение других моделей взамен тех, что государства отдадут Украине.

О поставках танков Украине западные страны начали объявлять в январе. Франция направит колесные танки AMX-10 RC, они будут доставлены на Украину в течение двух месяцев. Президент республики Эмманюэль Макрон допустил поставку Киеву и танков Leclerc. Великобритания передаст Украине танки Challenger 2. Танки Leopard пообещали передать Германия, Польша, Испания, Канада и другие страны, Abrams — США.

Москва отмечала, что последствия поставок западных танков Киеву будут «со знаком минус». Кремль заявил, что они прибавят Украине «проблем», но не повлияют на продвижение российских сил к поставленным целям.