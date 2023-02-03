Германия решила поставить Киеву снятые с вооружения танки Leopard 1

Вместе с современными танками Leopard 2 Германия передаст Украине уже снятые с вооружения танки Leopard 1, выпускавшиеся с 1960-х годов. Боеприпасы для них больше не выпускаются

Танк Leopard 1 (Фото: Yves Herman / Reuters)

Власти Германии одобрили поставку 88 танков Leopard 1 на Украину из собственных запасов и ведут переговоры о закупке 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара для дальнейшей отправки в Киев, выяснила Sueddeutsche Zeitung. Последние Катар закупал для обеспечения безопасности ЧМ-2022 по футболу.

Позднее представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил, что Берлин выдал экспортную лицензию на передачу Украине танков Leopard 1. Детали этого пакета военной помощи он не уточнил.

Поставка танков Leopard 1 на Украину может произойти в любое время после того, как их отремонтируют, сообщили изданию собеседники в правительстве. Ремонтом танков могут готовы заняться компании Rheinmetall и Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG). Пока что речь идет о 88 машинах. Сnоимость их ремонта составит порядка €100 млн.

Однако поставка этих танков вызывает и проблему, связанную с обеспечением их боеприпасами. Сейчас снаряды для танков Leopard 1 не выпускаются, калибр их орудий не совпадает с калибром орудия Leopard 2.

Танк Leopard 1 — один из первых послевоенных танков Германии, он производился с 1965 года. В большинстве стран, куда поставлялись эти машины, его уже вывели из активной эксплуатации или сняли с вооружения, однако многие танки остались в резервах. В Бундесвере на смену этим танкам пришли более современные Leopard 2, поставку которых на Украину Берлин анонсировал 25 января.

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