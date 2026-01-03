 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Удары по Венесуэле⁠,
0

Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное

Главное о взрывах в Каракасе после ударов США
Сюжет
Удары по Венесуэле
В столице Каракаса прогремели взрывы, часть районов осталась без света. Над городом заметили вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США. Что известно о ситуации к этому часу — в материале РБК
Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС
Фото: Matias Delacroix / AP / ТАСС

Главное к этому часу

  • Утром 3 января в столице Венесуэлы прогремело несколько взрывов. Первый из них был зафиксирован примерно в 1:50 по местному времени (08:50 мск), передает CNN. Всего, по данным Associated Press, произошло как минимум семь взрывов.
  • Глава Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении режима чрезвычайного положения, сообщил МИД страны;
  • Венесуэла подверглась «серьезной военной агрессии США», заявил МИД;

Взрывы в Каракасе после ударов США. Главное
Video

  • Очевидцы сообщали о выстрелах в нескольких районах Каракаса, передает Bloomberg.
  • По данным CNN, ряд районов столицы Венесуэлы остался без электричества. Как уточняет Reuters, без света осталась южная часть города, рядом с которой находится крупная военная база.
  • Над городом заметили вертолеты CH-47, которые стоят на вооружении армии США.
  • Местное издание Efecto Cocuyo сообщает о взрывах в районе военной базы Форт-Тиуна и столбах дыма над районам Ла-Карлоте. Там находятся штаб-квартира Министерства обороны Венесуэлы и командования армии, а также авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт.
  • На улицах Каракаса недалеко от президентского дворца Мирафлорес выведена бронетехника.

Как США наращивали военное присутствие вблизи Венесуэлы

Перед Новым Годом США последовательно наращивали военное присутствие вблизи берегов Венесуэлы. В ночь на 17 ноября в Карибское море вошла авианосная ударная группа США во главе с крупнейшим в мире авианосцем USS Gerald R. Ford. В официальном заявлении Пентагона сообщается, что на борту авианосца находятся 4 тыс. человек и десятки единиц тактической авиации.

12 ноября высокопоставленные военные чиновники представили Трампу обновленные сценарии боевой операции в Венесуэле, включая возможные удары по наземным целям, выяснил телеканал CBS. А 13 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). За несколько часов до этого он собственноручно прикрутил к зданию Пентагона бронзовую табличку с новым названием ведомства — «Министерство войны».

24 ноября Соединенные Штаты официально внесли венесуэльский «Картель солнц» (Cartel de los Soles; сам факт его существования является спорным) в перечень террористических организаций. По утверждениям Вашингтона, наркокартелем руководят сам президент Николас Мадуро и его окружение, в том числе представители Вооруженных сил Боливарианской Республики. По словам Хегсета, признание картеля террористической организацией «открывает перед Соединенными Штатами ряд новых возможностей», а Трамп отметил, что этот шаг позволит армии США нанести удары по различным объектам и коммуникациям в Венесуэле.

29 ноября Трамп объявил о «полном закрытии» воздушного пространства Венесуэлы, но, несмотря на это, уже в начале декабря США возобновили депортационные рейсы в Каракас. 10 декабря Дональд Трамп объявил, что американские силы задержали крупнотоннажный танкер с нефтью у побережья Венесуэлы. По данным СМИ, речь шла о судне Skipper, которое еще в 2022 году было внесено США в санкционные списки за участие в контрабанде иранской нефти.

17 декабря Трамп уже официально объявил морскую нефтяную блокаду Венесуэле. Как объяснил американский лидер в Truth Social, причиной послужила «кража американских активов, терроризм, контрабанда наркотиков и торговля людьми» венесуэльскими властями, средства от которых они используют для своих противоправных действий. В конце декабря США задержали второй венесуэльский танкер — Centuries, а затем начали преследование шедшего под панамским флагом Bella 1. Позже стало известно, что Bella 1 был переименован и внесен в Российский морской регистр судоходства. Газета The New York Times пишет со ссылкой на источники, что правительство России направило дипломатическую ноту США с требованием прекратить преследование танкера.

Всего с августа, согласно данным Reuters, США направили в регион 13 боевых кораблей. К началу ноября, до прибытия группировки USS Gerald R. Ford, их число сократилось до восьми, не считая вспомогательных судов. Кроме того, ВС США начали модернизацию ранее заброшенной военно-морской базы времен холодной войны в Пуэрто-Рико; согласно спутниковым снимкам, полученным Reuters, там уже размещена боевая авиация. С сентября вблизи берегов Венесуэлы также были замечены стратегические бомбардировщики B-1B Lancer и B-52, а также разведывательные самолеты P-8A Poseidon.

Пилоты истребителей, размещенных на авианосце USS Gerald R. Ford, изучили систему противовоздушной обороны Венесуэлы, сообщает Washington Post. Кроме того, по данным газеты, военное командование рассматривает возможность развертывания в регионе элитного спецподразделения Армии США «Дельта», которое в предыдущие десятилетия проводило операции по захвату и ликвидации террористов и других целей на Ближнем Востоке.

По данным CNN, с прибытием авианосца Ford общая численность американских военных вблизи Венесуэлы достигла 15 тыс. человек. Это крупнейшая группировка американских войск в регионе за несколько десятилетий — по одним оценкам, со времен вторжения США в Панаму в 1989 году, по другим — со времен Карибского кризиса 1962 года. Эксперты Института ответственного государственного управления Квинси отмечали, что подобная концентрация сил выходит далеко за рамки обычных антинаркотических операций.

Напряженность в Карибском регионе резко возросла осенью 2025 года после серии ракетных ударов США по судам, которые, по утверждению администрации Трампа, использовались наркокартелями для контрабанды. С начала сентября были проведены по меньшей мере 35 подобных операций в международных водах Карибского моря и восточной части Тихого океана, в результате погибли не менее 115 человек. По крайней мере двое из них были убиты в результате повторных ударов, осуществленных согласно приказу главы Пентагона «убивать всех».

Трамп назвал эти действия «войной» с наркокартелями, которые его администрация приравняла к террористическим организациям еще в феврале. Эксперты ООН охарактеризовали подобные операции как внесудебные казни. В августе США увеличили награду за информацию, которая может привести к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, до $50 млн, а в октябре Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Боливарианской республике.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Материалы по теме
