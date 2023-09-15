Как проходит визит Ким Чен Ына в Россию. Фоторепортаж

Ким Чен Ын приехал в Россию 12 сентября на спецпоезде. На станции Хасан в Приморском крае главу КНДР встретил глава Минприроды Александр Козлов. Министр опубликовал видео, на котором Ким выходит из поезда, а на перроне играет военный оркестр.

Поселок Хасан — единственный российский населенный пункт, граничащий с Северной Кореей (фоторепортаж РБК о жизни в нем можно посмотреть здесь).